Artikeln i korthet Daniel Lundblad lade ett skyddsombudsstopp mot ett företag i Bollebygd som brast i fallskydd vid solcellsinstallationer på tak.

Trots företagsledningens löfte om att åtgärda bristerna återupptogs på en av byggplatserna utan att skyddsombudsstoppet hade hävts.

Nu har facket polisanmält företaget för brott mot arbetsmiljölagen.

Daniel Lundblad vinkade ned arbetarna från taket och presenterade sig som ett av Elektrikerförbundets regionala skyddsombud.

Ingen av arbetarna talade svenska, men de gav Daniel Lundblad numret till deras svenska chef.

– Jag förklarade för honom att hans anställda är på taket utan något fallskydd alls, och att jag kommer lägga ett skyddsombudsstopp. Han svarade att taket var så pass platt att han hade trott att det inte skulle behövas, men att självklart ska han se till att de anställda har korrekt fallskydd.

Takhöjden var 5,5 meter, och för alla arbeten över två meter krävs fallskydd.

De anställda slutade arbeta och Daniel Lundblad åkte från platsen. Några dagar senare körde han återigen omkring i Bollebygd.

Då såg han ett annat solcellsarbete på en grundskola i området. Även där var det brister i fallskyddet. Montörerna på detta tak var även de anställda av företaget där Daniel Lundblad lagt det första skyddsstoppet.

Utdrag från polisanmälan.

Lade ett andra stopp mot samma företag

– På det här andra stället hade de satt upp skyddsräcken på vissa delar, men inte mycket, och på en sida saknades skydd över huvud taget, berättar Daniel Lundblad.

Nu lade han sitt andra skyddsombudsstopp mot samma företag.

Dagen efter får han mejl från chefen på företaget med bilder på hur de nu satt upp korrekt fallskydd på grundskolan. Daniel Lundblad häver då skyddsstoppet.

Här skulle det hela kunna sluta. Men, ett par veckor senare så åker Daniel Lundblad återigen förbi förskolan i Bollebygd, där han lade det första skyddsstoppet. Där ser han hur det åter pågår arbete på taket.

– Men jag hade ju inte hävt stoppet. Jag hade inte sagt att det är okej att jobba på det här taket. Jag måste först få säkerställt att det är säkert för montörerna att arbeta där, säger Daniel Lundblad.

Företaget polisanmäls

Efter kontakt med arbetsmiljöansvarig på förbundet görs så en polisanmälan mot företaget, för brott mot arbetsmiljölagen, då företaget trängt igenom skyddsombudsstoppet.

Samma dag får Daniel Lundblad ett mejl av arbetsgivaren.

Där får han alla uppgifter han bett om vid första kontakten. Sådant som utbildningsbevis på solcellsmontörerna, riskanalyser och bilder på hur företaget tänkt säkerställa fallskyddet.

– Jag svarade att jag fortfarande inte har hävt skyddsstoppet.

Dagen efter åker Daniel Lundblad åter förbi förskolan. Då är det tomt på taket, arbetet är klart.

Trots att ett skyddsstopp har gällt sedan han var där första gången, och fortfarande gäller.

”Första gången någon bara kör på”

– Det är första gången det har gått så här långt för mig. Jag har varit regionalt skyddsombud sedan 2006 och lagt många skyddsombudsstopp, men det har alltid löst sig. Vi har kommit överens om vad som varit fel och felen har åtgärdats, så tidigare har jag alltid kunna häva stoppen. Detta är första gången någon bara kör på.

Vad tror du det beror på att det gick så långt den här gången?

– För det första okunskap av arbetsgivaren. För det andra att man tycker att det inte är så farligt som jag hävdar att det är. Man skiter i det här fallet i lagar och förordningar.

– Jag vill ju inte att någon ska ramla ner och dö. Det är ju det som kan hända. Mitt jobb som regionalt skyddsombud handlar om att alla ska kunna komma hem hel och ren och inte dö på jobbet.

”Då måste vi polisanmäla”

Niklas Enström är arbetsmiljöansvarig i Elektrikerförbundet. Han förklarar varför förbundet valt att polisanmäla händelsen.

– Företaget har inte varit i kontakt med Arbetsmiljöverket efter stoppet, utan bara fortsatt arbetet. Man har trängt igenom vårt skyddsombudsstopp och då måste vi polisanmäla. Vårt skyddsombud försöker rädda liv.

Niklas Enström, ombudsman Elektrikerförbundet

Hur ofta ser ni arbetsmiljörisker just vid solcellsarbeten?

– Det här är verkligheten för våra skyddsombud. De ser sånt här varje dag, men vi hinner inte alltid lägga något skyddsombudsstopp, för företagen arbetar ofta bara någon eller ett par dagar, och försvinner sedan från platsen.

– Man blir luttrad. För det är ju så fruktansvärt vanligt. Vissa företag utsätter våra medlemmar för de här riskerna om och om igen för att det är billigare utan korrekt fallskydd. Men även villaägarna som köper in tjänsten borde ta sig en funderare. Det kan inte vara så jävla roligt att ha det på sitt samvete om det händer någonting. Bara för att man väljer det billigare alternativet, och inte tänker på montörernas säkerhet.

