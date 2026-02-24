Artikeln i korthet Löneläget för undersköterskor varierar kraftigt beroende på region, i Göteborg till exempel är lönerna högre än rikssnittet. Detta beror delvis på att satsningar på utbildning och att det är enklare att byta jobb.

I Stockholm är de generella lönerna sett till alla yrken högst i landet. Detta på grund av höginkomstjobb, exempelvis tech-konsulter, som tjänar betydligt mer än genomsnittet, vilket leder till att andra löner också ökar.

Mindre orter som Olofström har lägre löner, men där är bostadskostnader och matpriser ofta lägre än i storstäderna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Lönen för dig som undersköterska kan skilja flera tusen kronor beroende på var i landet du jobbar. I Göteborg ligger medellönerna 2 500 konor över rikssnittet som är 30 907 kronor. Kranskommunerna ligger inte långt efter. En av dem är Härryda som i tio år legat på Kommunalarbetarens tio-i-topp-listor.

Förklaringarna till lönenivån i Storgöteborg är flera.

Härryda har landets näst högsta ingångslön. När nyanställda inte börjar på en alltför låg lön höjs löneläget för alla. Kommunen vill på sikt matcha Volvos löner, där industriarbetarna tillhör de bäst betalda.

Löner smittar

Kommunerna i Storgöteborg har satsat på utbildning, det har höjt lönerna i äldreomsorgen. Det är också lätt att pendla för att byta jobb och då förhandla upp lönen.

Sedan smittar löneläget. När undersköterskor byter från hemtjänst för att bli personliga assistenter eller skötare höjs de lönerna.

Även där ligger Västsverige i topp.

Får hjälp av tech-konsulter

Högst är dock löneläget i Stockholm sett till alla yrken. Några som drar upp det är tech-konsulterna. De kan tjäna dubbelt så mycket som en kommunalare. Det påverkar hela ekonomin. Mer pengar gör att fler äter ute. Det ger fler restaurangjobb och drar upp lönerna även för skolkockar.

Fler höginkomsttagare gör att storstadskommunerna har bättre ekonomi och kan betala mer. Men även om vårdbiträden har högst medellön i Vaxholm är de inte vinnare. Tech-konsulten drar upp priserna både på bostäder och pizzor. I Vaxholm finns inga lediga hyresrätter, för den som köper en lägenhet ligger kvadratmeterpriset på drygt 45 000 kronor.

Billigare pizza i Olofström

Det kan jämföras med Olofström som har landets lägsta löner för vårdbiträden. Där finns närmare 40 lediga hyresrätter och kvadratmeterpriset på en bostadsrätt ligger på drygt 3 700 kronor. Pizzan är 15 kronor billigare än i Vaxholm.

Men frågan är ändå hur långt en heltidslön på 24 000 kronor räcker i Olofström.