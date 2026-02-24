Efter ett större tillslag i mars 2025 åtalas nu elva personer med koppling till ett flertal vårdbolag i Västsverige för grova ekonomiska brott vid Göteborgs tingsrätt. De är misstänkta för bland annat bokföringsbrott, skattebrott och penningtvättsbrott.

Enligt åklagaren Lotta Nielsen ska de ha använt skattemedel till privat konsumtion som så resor, lyxbilar, dyra kläder och för att köpa en privatbostad för över 20 miljoner kronor.

Brottsligheten misstänks ha pågått mellan 2022 och 2024 och rör bland annat en vårdcentral och en vaccinationsverksamhet – där de åtalade misstänks ha tvättat pengar. De ska också ha fuskat med deklarationer för att undvika att betala moms.

– De har helt enkelt använt flera av bolagen som sina privata plånböcker. Det handlar om mycket allvarlig brottslighet, säger åklagare Lotta Nielsen vid Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Åtalet omfattar också försök till grovt bedrägeri efter misstankar om att falska uppgifter lämnats till en svensk bank, i syfte att få ta ett stort bostadslån för en exklusiv villa.

Åklagaren yrkar på att staten ska beslagta tillgångar kopplade till de åtalade, bland annat fastigheten för över 20 miljoner kronor, fordon till ett värde om 2,5 miljoner, väskor och klockor som är värda runt 900 000 kronor – och vapen för ungefär 40 000 kronor. Dessutom yrkas på att flera av de bolag som kopplas till brotten ska betala företagsböter på minst 15 miljoner kronor.

Rättegång väntas påbörjas i slutet av mars.

