Visade knivsamling – satte kniv mot halsen på personal

Artikeln i korthet Vid ett hembesök inom socialpsykiatrin i Västerås hotade en boende personal med kniv, vilket ledde till att omedelbara åtgärder som dubbelbemanning och krav på att låsa in knivar infördes. Trots åtgärderna inträffade ytterligare en knivincident där en personal fick ett skärsår.

Rasha Alboodi, chef vid händelsen, beslutade att ställa in fysiska hembesök och istället övergå till telefon och digitala möten tills knivarna kunde låsas in, något som kunden inte gick med på.

Boendestödjare arbetar ofta ensamma och möter risker vid besök. Linda Mellbin, boendestödjare och fackligt skyddsombud, betonar vikten av att chefer agerar snabbt vid hot. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Kunden gick då bakom personalen, riktade en kniv mot personalens hals och demonstrerade användningen”, står det beskrivet i tillbudsrapporten.

Händelsen inträffade vid ett hembesök inom socialpsykiatrin i Västerås förra året. Ingen skadades vid den händelsen. Dubbelbemanning infördes direkt, riskbedömningar gjordes och krav ställdes på att knivarna skulle låsas in.

Hotade med kniv igen

Men innan alla åtgärder var på plats hände det igen. Den boende hotade personal med kniv på nytt, trots att de var två på plats.

– Den gången gjorde boendestödjaren det reflexmässiga att höja händerna vilket gjorde att det blev ett skärsår i fingret, säger Rasha Alboodi, som vid händelsen var chef för arbetsgruppen.

Rasha Alboodi ställde krav på att det inte skulle bli fler hembesök om inte knivarna låstes in, vilket inte kunden gick med på.

– Jag drog in hembesöken. Vi gick över till telefonsamtal och digitalt stöd.

Arbetar ensamma

Boendestödjare arbetar ofta ensamma, hos personer med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa.

– Det är viktigt att chefen agerar direkt när det gäller hot eller våld. Vi jobbar ensamma ute hos kunderna och träffar sällan varandra, säger Linda Mellbin, boendestödjare inom socialpsykiatrin och skyddsombud för facket Kommunal i Västerås.

För Rasha Alboodi är det självklart:

– Att alla chefer inte gör det tror jag handlar om att de inte vågar ta tag i tuffa ärenden. Är man trygg ska man klara av det. Det handlar om kompetens och erfarenhet. Som chef är säkerheten för personalen mitt huvudansvar.