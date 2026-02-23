Visade knivsamling – satte kniv mot halsen på personal
Han visade sin knivsamling och bad boendestödjaren vända sig om. Sekunden senare stod han bakom med en kniv mot halsen. Trots att chefen agerade direkt uppstod nytt knivhot.
”Kunden gick då bakom personalen, riktade en kniv mot personalens hals och demonstrerade användningen”, står det beskrivet i tillbudsrapporten.
Händelsen inträffade vid ett hembesök inom socialpsykiatrin i Västerås förra året. Ingen skadades vid den händelsen. Dubbelbemanning infördes direkt, riskbedömningar gjordes och krav ställdes på att knivarna skulle låsas in.
Hotade med kniv igen
Men innan alla åtgärder var på plats hände det igen. Den boende hotade personal med kniv på nytt, trots att de var två på plats.
– Den gången gjorde boendestödjaren det reflexmässiga att höja händerna vilket gjorde att det blev ett skärsår i fingret, säger Rasha Alboodi, som vid händelsen var chef för arbetsgruppen.
Rasha Alboodi ställde krav på att det inte skulle bli fler hembesök om inte knivarna låstes in, vilket inte kunden gick med på.
– Jag drog in hembesöken. Vi gick över till telefonsamtal och digitalt stöd.
Arbetar ensamma
Boendestödjare arbetar ofta ensamma, hos personer med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa.
– Det är viktigt att chefen agerar direkt när det gäller hot eller våld. Vi jobbar ensamma ute hos kunderna och träffar sällan varandra, säger Linda Mellbin, boendestödjare inom socialpsykiatrin och skyddsombud för facket Kommunal i Västerås.
För Rasha Alboodi är det självklart:
– Att alla chefer inte gör det tror jag handlar om att de inte vågar ta tag i tuffa ärenden. Är man trygg ska man klara av det. Det handlar om kompetens och erfarenhet. Som chef är säkerheten för personalen mitt huvudansvar.