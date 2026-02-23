Artikeln i korthet Många som jobbar inom vården är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stress. Stressrelaterade sjukskrivningar inom vård och omsorg är just nu på historiskt höga nivåer.

Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) tillsätter en kriskommission för att hantera problemen, där bland annat arbetsmarknadens parter ska ingå.

Fackförbundet Kommunal är tveksamma och betonar behovet av mer finansiering för att lösa resursbrist, hög arbetsbelastning och brist på inflytande över arbetsvillkor inom vården.

Psykisk ohälsa, stress och dålig återhämtning.

Det är de vanligaste orsakerna bakom att tiotusentals personer som jobbar inom sjukvården är sjukskrivna just nu, enligt Försäkringskassans senaste lägesrapport.

Vård och omsorg är två av de branscher som är värst drabbade. Framför allt av stressrelaterad sjukskrivning – som nu ligger på historiskt höga nivåer, enligt rapporten. Av de som drabbas är tre av fyra kvinnor.

Kallade till krismöte

I veckan hade sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) ett möte med fack, arbetsgivare och representanter från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Efter mötet meddelade ministern att en kriskommission ska tillsättas. Vilka frågor gruppen ska jobba vidare med är inte spikat ännu.

– Det kan handla om trygghet, säkerhet, ensamarbete, inflytande över schema och arbetstider, men jag vill inte förekomma de diskussionerna, sade Elisabet Lann till TT.

Kommunal: Pengar är det som behövs

Men facket Kommunals ordförande Malin Ragnegård är skeptisk till vad det ska leda till i praktiken.

– Ministern lyssnade på oss och säger att hon ser stora utmaningar. Men samtidigt vill hon inte prata om höjd finansiering och mer resurser till vården, säger hon till Arbetet.

– Det är jätteproblematiskt, för det är vad som behövs.

Bristen på resurser får konsekvenser i att vårdpersonalen har för få kollegor – vilket leder till hög arbetsbelastning, mer ensamarbete och scheman som är svåra att kombinera med vanligt familjeliv, säger hon.

Det, tillsammans med ett lågt inflytande över arbetssituationen, gör att många till slut blir sjuka av sitt jobb, enligt Malin Ragnegård.

– Det här är inget nytt, men ändå fortsätter det gå åt fel håll.

Låga förväntningar på resultat

Trots att regeringen nu skapar en kriskommission för vården, håller hon igen på entusiasmen.

– Vi får se vad det kan leda till. Jag är lite luttrad i att man ses på möten, håller med varandra och sedan händer ingenting, säger Malin Ragnegård.

– Såklart ska man inte ge upp hoppet, men jag känner viss tveksamhet.

Att sjukvårdsministern inte vill prata om att skjuta till mer pengar gör Malin Ragnegård bekymrad.

Hon säger att det finns poänger med att man kan tänka om och stuva om med de resurser som finns i dag inom vården, men att det inte skulle räcka för att lösa problemen.

– Det behövs mer pengar in i välfärden. Det är klart att man kan göra vissa saker med det vi har, men vi behöver också mer i strukturella resurser för att möta de kraven som finns.