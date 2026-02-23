Nu är det klart att klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari inte får någon vikarie när hon går på föräldraledighet.

I stället är det partikollegan Johan Britz som fyller på sin ansvarsportfölj med hennes frågor också.

Britz får nu dela sin tid mellan klimat- och näringsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.

Ministrar med mycket fritid

Det är ett tecken i Tidö-tiden. I samma ministerskara har finansmarknadsminister Niklas Wykman passat på att ta doktorsexamen.

Självaste statsministern anser sig ha tid att både mingla med influencers (bland andra) och starta podd.

Men statsrådsämbetet, att vara minister, är ingen bisyssla. Tvärtom är det ett väldigt krävande uppdrag. I alla fall för vissa.

Å ena sidan verkar klimat- och miljöministertillvaron i Tidöregeringen onekligen vara ganska lugn.

Pourmokthari har under sin tid som ansvarig minister lyckats med bedriften höja svenska utsläpp i tider av väldigt svag ekonomisk tillväxt.

Hon har dessutom gjort sig känd för att vägra ställas till svars och i stället systematiskt ducka media.

Märkliga klimatstrategier

Å andra sidan missar ju Sverige nu både våra egna och EU:s klimatmål.

Ministern har inte låtit sig oroas av att världen brinner. Tvärtom har hon uppvisat en imponerande tankeakrobatik.

Strategin i början på mandatperioden förklarades för alla med att utsläppen initialt behövde öka för att sedan kunna sjunka.

Senare ersattes denna strategi med förklaringen att politiken inte måste lyssna på vetenskap, ens när det kommer till klimatet.

Det har Pourmokthari förvisso helt rätt i i sak, politik är åsikter och ideologi.

Men det så klart anmärkningsvärt att en påstått liberal företrädare varken känner sig ideologiskt eller realpolitiskt manad att hantera klimatnödläget.

Avslappnad inställning till skitsiffror

Johan Britz då? Tja, han är tredje arbetsmarknadsministern sedan Regeringen tillträdde.

Liksom sina partikollegor Johan Pehrson och Mats Persson har han inte haft särskilt mycket fokus på arbetsmarknadspolitik.

I stället är det bidragstak, försämrad a-kassa och regelrätt skammande av arbetslösa som stått högst på agendan. Det ska ”svida i plånboken” och det ”tar bara sex månader att bli busschaufför”.

Men vi snackar alltså om runt en halv miljon människor som saknar jobb. Dessa ska skämmas, piskas och veta hut. Själv visar han nu att han har chillat så hårt att han också hinner göra en hel kollegas jobb.

Med tanke på hur Britz nonchalerar denna massarbetslöshet kan man ju ana hur lite han kommer att göra för att få bukt på höga utsläppssiffror.

Och med tanke på hur lite en liberal minister gör är det inte så konstigt att allt går käpprätt.