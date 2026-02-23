Artikeln i korthet Frida Norin arbetar ensam i en Hemmakväll-butik och upplever oro och stress på grund av stökiga kunder, utan att ha fått utbildning i hur man hanterar sådana situationer eller när överfallslarmet bör användas.

Fackförbundet Handels har anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket för bristande arbetsmiljö och oklara rutiner kring ensamarbete vilket ökar risken för hot och våld. Arbetsgivaren ska inte ha bedömt riskerna med att arbeta ensam eller gett tillräckliga pauser enligt lagstiftningen.

Frida och en kollega har fått varningar för att de tog paus för att äta och gå på toaletten. Chefen använder kameraövervakning för att kontrollera deras aktiviteter, vilket leder till en stark känsla av att vara övervakad.

– Det är bara stress och ångest just nu att gå till jobbet.

Frida Norin jobbar i en liten Hemmakväll-butik i centrala Hudiksvall. Hon jobbar nästan alltid ensam. Butiken har öppet till 22-23 på kvällarna och det kan bli stökigt i området med fylla och missbrukare.

– För ett tag sedan kom det in en alkoholist och plockade på sig saker och lade i sin väska. När hon gick ut fick jag tag i väskan och då började hennes kompis skrika på mig och så sprang de. Jag ringde chefen och hade panik och grät för jag vet inte hur jag ska hantera en sådan situation.

Anmält butiken för dålig arbetsmiljö

När chefen kom in säger Frida Norin att han ifrågasatte varför hon inte ringt honom medan personerna var kvar eller tryckt på överfallslarmet.

– Vi har inte fått någon i utbildning i hur vi ska hantera de här situationerna eller när vi ska trycka på överfallslarmet.

Fackförbundet Handels har anmält Frida Norins arbetsgivare till Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön. Bland annat för att chefen inte har bedömt riskerna med ensamarbete.

Fyra av tio jobbar ensamma

Enligt en rapport från fackförbundet Handels som gjordes 2024 svarade mer än fyra av tio anställda i handeln att de arbetar ensamma eller på så långt avstånd från kollegor att ingen hör när de ropar på hjälp. De som jobbar under dessa förhållanden är mer oroliga för att utsättas för hot och våld än de som har kollegor nära.

Ökad risk för hot och våld

Ensamarbete kan enligt Arbetsmiljöverket innebära en ökad risk för hot och våld. Arbetsgivaren har ansvar för att minska riskerna och det ska finnas kända rutiner för hur hot och våld ska hanteras.

I anmälan framkommer det också att de anställda har svårt att ta paus och gå på toaletten.

– Jag har sprungit dit när min sambo varit i butiken och kan passa kassan, säger Frida Norin.

Arbetspassen är ofta runt sex timmar långa och efter fem timmar har man enligt lag rätt till rast där man ska kunna lämna arbetsplatsen. Men någon rast har de inte fått.

Varning för lunch och toabesök

En gång var Frida Norin inne på jobbet bara för att ta emot en leverans. Efteråt stannade hon kvar en stund med sin kollega som jobbade i kassan.

Kollegan åt lunch och gick på toaletten och Frida var lite kassavakt. Då kom chefen in i butiken.

– Han var arg för att vi inte hade påbörjat städningen på godiset. Sen sa han att vi fick varsin varning för att vi förstör butiken och äter lunch och går på toa och det har vi inte rätt till. Och så sa han att nu har vi det som bevis på kamerorna.

Menar du att han kameraövervakar er?

– Ja han använder kamerorna för att övervaka vad vi gör och jag känner mig jätteiakttagen när jag jobbar. Jag vågar knappt röra mig eller göra någonting. Det känns som någon kollar vad man gör hela tiden.

Handelsnytt har sökt ägaren till Hemmakväll-butiken men han har valt att inte svara på våra frågor.