En skam att folk inte ser lokalvårdarnas betydelse

Jag måste erkänna att jag halkade in på lokalvård på det kända bananskalet. Det var ingen dröm, inget måste eller något som helst planerat.

Jag kom hem till Sverige efter att ha bott utomlands och behövde ett jobb. En vän som körde sugbil på en saneringsfirma sa att de hade ett systerbolag som sysslade med framförallt byggstäd. Veckan efter var jag där, och jag stormtrivdes! Bra kollegor, varierande dagar och en tillfredsställande känsla av att få göra fint!

Bara sådär halkade jag alltså in på ett av världens mest nobla och fundamentala yrken! Grundbulten i nästan all fungerande verksamhet! För utan lokalvård så stannar verkligen allt!

Kollegor som skäms

Lokalvård är inte alltid en dans på rosor, det är spring, svett, snor och skavsår under tiden vi jagar baciller, skyfflar skräp och återställer vanvårdade golv. Men det sämsta med vårt yrke har inget med vad som utförs att göra utan är helt enkelt hur många ser på lokalvård. Som en smutsig språngbräda eller ett tillfälligt måste.

Inte som en framtid i ett givande hantverksyrke med en frihet att styra över mångt och mycket själv! Jag har haft kollegor som skäms för vad de gör och framförallt för vad de tjänar.

Lokalvård är inget att skämmas för! Det är inget ickeyrke som många tycks tro, det krävs både kompetens och kunskap. Det är ett hantverk, ett yrke att vara stolt över. Förutom yrkeskunskap krävs även en hög social kompetens, flexibilitet och konsten att prioritera.

Alla som jobbar med lokalvård bör och ska vara stolta över att de är en sådan stor del av allas vår arbetsmiljö! Lokalvård är ett oumbärligt yrke, något att satsa på, både som arbetstagare och arbetsgivare!

”Vem som helst kan städa”

Det är en skam att normen ser ner på yrket! En skam att folk inte ser lokalvårdarnas vikt för samhället och potential för fastighetsförvaltning. Lokalvård har alltid varit och kommer alltid vara av största vikt för välfärden! Tänk vad världen hade varit utan städning och lokalvård!

Jag vill att fler får upp ögonen för vårt yrke. Jag vill att lokalvård får ta mer plats både i media och på alla arbetsplatser där ute. Jag vill att lokalvård börjar ses för vad det är och att vi lokalvårdare får den status och den lön vi förtjänar.

Vi har några invanda klyschor som till exempel: ”Vem som helst kan städa” att skrubba bort, en hel del svartarbete att sanera och en del fackliga fajter om arbetsmiljö och pensionsålder att ta. Men vi är på väg, vårt yrke är värt all vår svett! Tillsammans är vi starka! Vill du vara med och kämpa?