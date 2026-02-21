Socialdemokraternas skuggfinansminister har blivit något av en kändis i fotbolls-Storbritannien. Detta efter att han i en riksdagsdebatt i veckan liknade svensk finanspolitik vid Tottenham Hotspur, en ”resursstark klubb” som har ”allt som krävs för att betraktas som ett topplag”.

– Trots detta befinner sig Tottenham i kris. De kämpar i botten av tabellen, bara några poäng ovanför nedflyttningszonen. Inte för att de saknar resurser eller förutsättningar, utan för att de har slösat bort sina möjligheter, sade Damberg.

Både välfunnet och kul, förstås.

Men Sverige är inte en fotbollsklubb. Och ingen fotbollsklubb – inte ens Tottenham – drivs som Sverige.

Om så vore fallet hade Mikael Dambergs anförande sett ut ungefär så här:

Så gör man i Sverige

”Fru talman! Låt mig avsluta med en jämförelse från fotbollens värld.

Föreställ er att det funnits en fotbollsklubb, anrik med både ligatitlar och internationella framgångar i bagaget. Rik och med goda förutsättningar – bra spelare, fin anläggning, en välfungerande organisation – för framtida segrar.

Men så, för ungefär 30 år sedan, får klubbledningen för sig att man ska spela med max sex spelare på plan.

Varför?

Jo, fru talman, man hade fått för sig att klubben inte får bli för het. Klubbens ledning övertygas om att om man låter elva spelare spela, ja, då kommer lönerna att stiga.

Att det är bättre att inte använda den arbetskraft som finns tillgänglig för att med lite större enkelhet vinna ligan.

Man hade gjort det för att man inbillat sig att det inte är tillräckligt fint att ”bara” vinna matchen. Att ha ett överskott av spelare på bänken är ett bevis på att klubbledningen är kompetent och sparsam. Och kompetens och sparsamhet är viktigare än att vinna. Viktigare än att utnyttja de resurser man har.

Fru talman, man hade gjort det för att man tror att spelare motiveras av att sitta på sidan och titta på. Se sina lagkamrater ha en uppgift. Få lön för sin möda.

Man hade gjort det för att klubbledningen fått för sig att om bänken är obekväm nog så kommer de spelare som inte är på plan att vara mycket mer arbetsamma om de, kanske, byts in.

Och med tiden hade klubben fortsatt spela med sex man, år ut och år in. Varför? För att ingen – inte ledning, inte tränare – skulle ha haft någon idé om hur spelet skulle se ut med fullt lag på plan.

Fru talman, föreställ dig att den här klubben, när den väl hade bestämt sig för att alltid hålla spelare på bänken för att det ska se stabilt och trovärdigt ut – ja, då börjar man också spara på det som gör laget bättre.

Man hade börjat underfinansiera och skära ned på träningsanläggningen, det medicinska teamet, ungdomsakademin, scouting, planens kvalitet, ja, hela logistiken runt laget.

Och man hade sagt att man gjorde det för att ta ansvar för laget, för att man vill säkra framtiden. Att spara in på förutsättningarna för klubbens existens hade i själva verket beskrivits som en satsning på att klubben skulle kunna finnas kvar långsiktigt.

Fru talman! Det är precis så vi behandlat svensk ekonomi i 30 år. Och det trots att vi bytt klubbledning flera gånger.

Vi har låtit massarbetslösheten bli permanent. Vi har underinvesterat i vägar, bostadsbyggande och järnvägar. Vi har låtit vård, skola och omsorg fungera som budgetregulator. Och vi har kallat det ordning och reda.

Men Sverige har styrkan, kompetensen och resurserna. Vi har företagen, arbetskraften och innovationskraften. Förutsättningar finns för att svensk ekonomi ska prestera.

Att hålla spelare på bänken är inte att ta ansvar. Att skära i det som får laget att fungera är inte att ta ansvar.”