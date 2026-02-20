Sedan de nya reglerna för a-kassan trädde i kraft i höstas får arbetslösa sin ersättning sänkt efter 100 dagar – från 80 till 70 procent av tidigare inkomst.

Så ska det inte vara, tycker Socialdemokraterna.

– Att försämra a-kassan i det här läget är inget mindre än ett svek mot Sveriges löntagare, säger Ardalan Shekarabi, partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Därför har de lagt ett förslag i arbetsmarknadsutskottet om att dra tillbaka sänkningen, som ska röstas om nästa vecka.

Men i dag finns det ingen majoritet för en sådan förändring, och S-initiativet väntas bli nedröstat av Tidöpartierna och Centerpartiet.

LO: Nej till all nedtrappning

Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill samma sak som S. Utöver att slopa den första nedtrappningen i systemet vill de två partierna bland annat att a-kassan ska omfatta fler och att taket för ersättningen höjs.

V vill att ersättningsnivån ska ligga på 80 procent hela perioden och ta bort nedtrappningen i a-kassan helt – något även fackorganisationen LO driver.

Så fungerar a-kassan i dag Sedan 1 oktober 2025 gäller nya regler för a-kassan.

Som max kan du få 80 procent av 34 000 kronor, det vill säga 27 200 kronor per månad före skatt Dag 1-100: 80 % – max 27 200 kronor före skatt Dag 101-200: 70 % – max 23 800 kronor före skatt Dag 201-300: 65 % – max 22 100 kronor före skatt



Efter 300 dagar tar a-kassan slut. Då kan du i stället få så kallat aktivitetsstöd, som fortsätter att trappas ned med 5 procentenheter var hundrade dag.

Som lägst kan du få 365 kr per dag i aktivitetsersättning, vilket motsvarar ca 11 000 kr/mån före skatt. Läs mer

Inget eget alternativ

Men Socialdemokraterna har ingen färdig helhetsmodell för a-kassan att presentera – utöver att de är emot den första nedtrappningen efter 100 dagar.

Efter ytterligare 100 dagar sker en andra nedtrappning, och efter 300 tar a-kassedagarna slut. Vad S tycker om det, eller om hur höga ersättningsnivåer och tak ska vara, vill de inte svara på i dagsläget.

– Det här är det vi börjar med. Vi menar ju att den här sänkningen är för drastisk. Vad gäller förändringar i övrigt i a-kassan så är det frågor som vi kommer att återkomma till, för vi behöver se konsekvensanalyser av det som har hänt med a-kassan för att också kunna formulera en politik framåt gällande andra delar, säger Ardalan Shekarabi.

S + M = sant?

Ardalan Shekarabi riktar hård kritik mot Tidöpartiernas a-kassa, och säger att regeringen med sin politik ”bekämpar arbetslösa, inte arbetslösheten”.

Samtidigt har Socialdemokraterna den senaste tiden återkommit till att de gärna vill samarbeta med flera av Tidöpartierna efter valet.

Själv berättade Shekarabi nyligen i Expressen att hans drömpartner i en framtida regering är Moderaterna.

Hur ska ni få ihop en sådan regering med er syn på a-kassan?

– Vi fokuserar på att vi ska få så starkt stöd som möjligt i valet. Och ju starkare Socialdemokraterna är, desto större möjlighet att vi får igenom vår politik. Är det så att vi har en svagare position, ja då är ju förhandlingsläget också svårare, säger Ardalan Shekarabi och fortsätter:

– Sen får vi ju se hur riksdagen ser ut efter valet och se vad det finns för möjliga partier att samarbeta med för att kunna styra Sverige.