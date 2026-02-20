I måndags gjorde bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) en cirka 15 minuter lång flygning från Bromma flygplats, över Mälaren och Ekerö. Och han flög i ett eflygplan.

Flygturen gav statsrådet Carlson ett nytt argument för att behålla en avsomnad flygplats i västra Stockholm.

– När vi står vid randen till ett genombrott för elflyget vore det oansvarigt att stänga ner Bromma, sa ministern till SVT.

Ett genombrott? Verkligen?

Flyga hem till Jönköping

Kärran Carlson flög runt i kan flyga max 45 mil i en marschfart på 260 km/h. Som mest får fem passagerare plus en pilot plats.

Visst, det är möjligt att ett eflygplan snart kan serva ministrar som vill flyga hem till Jönköping, men det är knappast så att vi i närtid kan ersätta de flygresor som fram tills för något år sedan kördes från Bromma med fossilt bränsle.

Att flyga jättesnabbt i 70-tonsmaskiner på 10 000 meters höjd kommer att kräva helt enorma mängder energi. Det är ingen åsikt. Det är fysik.

Men, tja, elektrifieringen är ju en objektivt frän grej så att KD använder det som argument för att inte lägga ned en flygplats som inte används (och slippa bygga bostäder där) förvånar kanske inte.

2024 avslöjade BRA att man skulle sluta flyga från Bromma flygplats.

Folk blir av med jobbet

Lite mer förvånande är hur iskallt Carlson och hans regering behandlar ett transportslag som redan är helt elektrifierat. Det vill säga tågen.

13 april halverar till exempel Trafikverket nattågstrafiken mellan Stockholm och Narvik.

Och man gör det som en direkt konsekvens av regeringens budgetprioriteringar.

Och nu berättar SVT att SJ varslar åkare, lokförare och andra som jobbar ombord, samt folk med depåtjänster, om uppsägning.

Beskedet är helt i linje med hur regeringen tidigare hanterat tågtrafiken. Redan 2025 larmade Trafikverket att man inte hade tillräckligt med pengar för att köra de tåg som ska köras.

I fjol fick man lägga ner nattågstrafiken mellan Göteborg–Umeå samt Göteborg och Jämtland.

50 miljarder behövs

Enligt Trafikverkets egen uppskattning ligger underhållsskulden för järnvägen i Sverige nu på över 50 miljarder kronor.

Flera sträckor – inte minst i Norrlands inland – är nu så slitna och känsliga att växelfel, kontaktledningsproblem och lokhaverier blivit vardag.

Och på Sveriges tyngst trafikerade järnväg, enkelspåriga Malmbanan mellan Boden och Riksgränsen, står tågen stilla titt som tätt. Järnmalm, mineraler, fisk, dagligvaror, post, insatsvaror till industrin kommer inte fram och det kostar Sverige miljarder. Men i stället för att staten kvickt driftsäkrar järnvägen vill regeringen utreda om inte någon privat finansiär kan fixa det.

Och tja, vem vet, kanske är Andreas Carlsons tanke att järnmalmen ska flygas ut ur landet med hjälp av elflyg.

Mellanlandning på Bromma flygplats, förstås.