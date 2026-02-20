Artikeln i korthet Ett nytt äldreboende i Kil introducerar ett trygghetssystem med sensorer som delvis ska ersätta larmdosor, rörelselarm – och till viss del personal.

Kommunals lokala ordförande, Emelie Aasen, är kritisk och menar att teknik inte ska ersätta arbetare.

Nattpersonalen ska bestå av tre anställda för 40 vårdtagare, jämfört med tidigare då varje anställd haft ansvar för 9–10 vårdtagare. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Ett helt nytt äldreboende, Grinnemo, slår i dagarna upp dörrarna i Kil. Där är ett trygghetssystem med sensorer tänkt att ersätta larmdosor och rörelselarm – men även till viss del personal. Något som Sveriges Radio Värmland rapporterat om.

Kommunals ordförande i Kil är kritisk.

– Välfärdsteknik i all ära, det är jättebra verktyg. Men det ska inte ersätta arbetaren, säger Emelie Aasen, Kommunal Södra Värmlands ordförande.

Ansvaret ökar från 10 till 13

Flytten från det gamla äldreboendet är just genomförd, så än så länge har de inte arbetat enligt planen. Målet är dock att det ska vara tre anställda på natten vid det nya boendet, med ansvar för 40 vårdtagare.

Tidigare har det varit 9–10 vårdtagare per anställd. Nu blir det alltså drygt 13 per personal.

Anna Nordling är chef för Sektor Äldre i Kil:

– Det nya trygghetssystemet ökar tryggheten för de äldre, men ger också en bättre arbetsmiljö för personalen. Nu kan de kommunicera direkt med de boende och kan lättare prioritera larmen.

Innebär inte detta att teknik ersätter människan?

– Det är ett förändrat arbetssätt vill jag säga, säger Anna Nordling.

Ska följas upp senare

En kombination av olika tekniker ska förebygga sådant som fall, trycksår och rörelser från rummet. Personalen ska digitalt kunna få grepp om situationen på distans.

Kommunals Emelie Aasen ser det som en nedskärning.

– Det är inte färre kollegor vi behöver. Vi behöver fler, för det är ett tungt arbete, säger hon.

Sektorchefen Anna Nordling säger att hon förstår oron.

– Vi är mitt i ett omställningsarbete. När vi kommit i gång får vi göra uppföljningar och titta på hur de boendes behov ser ut. Det kan också bli så att vi behöver en högre bemanning i perioder.