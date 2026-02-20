Artikeln i korthet Granskningar har visat att nästan var tredje anställd inom kriminalvården utnyttjas av kriminella. Det innebär en stor säkerhetsrisk och ett stort arbetsmiljöproblem.

Facket menar att man måste ställa fler frågor när man anställer, bland annat om personens privata relationer, för att undvika att personalen utnyttjas av internerna.

När polisen gick igenom en telefon från en tidigare fånge hittade de bilder en kriminalvårdare skickat på sig själv.

Det visade sedan att den anställda även gjort otillåtna slagningar i Kriminalvårdens datorsystem.

Vid konfrontation sa personen upp sig.

Exemplet är ett av flera på hur personal i Kriminalvården kan utnyttjas av kriminella. Det kan vara för att smuggla in saker på anstalter eller för att intagna ska kommunicera med utsidan.

Stora risker

Och det är vanligt. Nära en tredjedel av anställda inom Kriminalvården vet eller tror sig veta att det förekommer infiltration i verksamheten.

Detta enligt en ny granskning av Riksrevisionen som ser stora brister i Kriminalvårdens arbete mot infiltration.

– Jag är inte förvånad över att det kommer fram, säger Christer Hallqvist, fackförbundet Sekos ordförande inom Kriminalvården.

Han ser både ett arbetsmiljöproblem och en säkerhetsrisk.

– Risken är att det har gått så långt att personen du arbetar med inte agerar som du förväntar dig, säger han.

Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Erbjuds pengar

Riksrevisionen lyfter bland annat fram kärleksfulla relationer mellan fångar och kriminalvårdare som ett problem.

Trots det har en tredjedel av anställda som genomgått säkerhetsprövning inte frågats om privata bekantskaper.

– Det är oroväckande att man inte ställer de här frågorna, säger Christer Hallqvist.

Många får inte heller frågor om privatekonomi och skulder av sina chefer.

Om intagna får reda på att en kriminalvårdare är skuldsatt kan de erbjuda tusenlappar för att smuggla in en telefon, menar Christer Hallqvist.

– De är lätta offer på det sättet, säger han.

Insatsen som kan göra skillnad

Christer Hallqvist vill helst se att man alltid arbetar två och två för att minska riskerna för att personal och intagna konspirerar.

Elin Lindskog, chef för Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, välkomnar Riksrevisionens granskning.

– Det Riksrevisionen varnar för och rekommenderar oss att åtgärda tar vi med oss i vårt säkerhetsarbete, säger hon till Sveriges Radio.