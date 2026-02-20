Stoppa alla ambulanser från att åka på larm till patienter som kan vara en risk för personalen. Det kräver facket Vårdförbundet att arbetsgivaren Region Stockholm gör.

Huvudskyddsombudet Emil Skoglund skriver på sociala medier att ett skyddsstopp ska gälla alla patienter som Region Stockholm vet om har utsatt personal för ”allvarliga hot och/eller fysiskt våld”.

I ett inlägg på Facebook skriver han att ”bara de senaste månaderna har kollegor blivit strypta, sparkade, misshandlade, fått knivar och gevär riktade mot sig”.

På fredagen skickade arbetsgivaren ett svar till Vårdförbundet.

Enligt Emil Skoglund skriver Region Stockholm att de delar fackets syn på problemet, men att de inte kan uppfylla kraven eftersom de saknar tekniska system för att hantera uppgifterna som krävs.

– Det är undermåligt. De är en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det får de lösa. Vi är helt obrydda om hur de gör det, men bara lös problemet. De har ju arbetsmiljöansvaret, säger Emil Skoglund till Arbetet.

Nu skickar facket vidare frågan till Arbetsmiljöverket – som ska besluta om skyddsstoppet ska införas.

Hotas med köttknivar

Även facket Kommunal står bakom kravet.

– Vi tycker att det är helt rätt. Vår personal ska inte behöva utsättas för risker, säger Ayhan Mehmed som är huvudskyddsombud för Kommunal.

Om stoppet blir verklighet berörs all personal i regionens ambulanser. Även de medarbetare som, liksom Ayhan Mehmed, jobbar som ambulanssjukvårdare.

Han betonar att problemet med hot och våld funnits i många år, men att känslan är att det blivit värre de senaste åren.

– Vi får mer verbala hot och hot om olika tillhyggen i hemmiljön, som köttknivar och annat. Man går mer aggressivt mot oss.

Kommunal: Regionen måste agera

Frågan har också uppmärksammats mer bland allmänheten efter att en ambulanssjukvårdare i Region Gävleborg förra året attackerades av en patient och dog.

Ayhan Mehmed riktar nu vass kritik mot arbetsgivaren, Region Stockholm, för att inte ta sitt fulla ansvar för situationen.

– Det känns inte som att vi har en säker arbetsplats, och arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar – som på vilken arbetsplats som helst.

Arbetet söker Region Stockholm för en kommentar.