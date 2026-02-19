Artikeln i korthet Regeringen föreslår att arbetslösa med aktivitetsstöd som inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar ska stängas av från ersättning i fem dagar vid första tillfället, istället för att enbart få en varning som tidigare.

Om samma person fortsätter att inte följa reglerna kan avstängningen från ersättning öka till tio dagar vid andra tillfället och 45 dagar vid tredje tillfället, och detta gäller även för självvalda utbildningar som exempelvis SFI.

Kritiker som Fredrik Lidby menar att de nya hårdare sanktionerna riskerar att tvinga arbetssökande in i utbildningar som inte är meningsfulla för dem, och efterlyser en mer individanpassad hantering istället för påtvingade insatser. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Förändringen föreslås gälla från 1 juni och påverkar arbetslösa med aktivitetsstöd som inte följer utbildningar eller insatser som Arbetsförmedlingen skickar dem till.

Tidigare har sanktionerna startat med en varning när man inte följt reglerna. Nu vill regeringen att den arbetslösa ska stängas av från ersättning i fem dagar första gången.

– Alla tar inte den chans som samhället erbjuder och så kan vi inte ha det, sa arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) vid en pressträff där han presenterade förslaget.

Regeringens nya förslag på hårdare sanktioner. Källa: Regeringen.

Hårdare sanktioner snabbare

De nya reglerna skärper sanktionerna både vid första tillfället och vid upprepade tillfällen. Vid det andra tillfället stängs personen av från ersättning i tio dagar och vid tredje tillfället och därefter i 45 dagar.

Samma regler ska gälla utbildningar som man själv anmält sig till, som till exempel SFI.

– Det här gäller inte personer som har a-kassa. Det handlar om personer som antingen aldrig har haft a-kassa för att de inte varit etablerade på svenska arbetsmarknaden eller så har de varit arbetslösa längre än ett år, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.

”Utbildningen var som en förskola”

Fredrik Lidby, som bor i Sollentuna, har varit arbetssökande längre än ett år. Han går på aktivitetsstöd och är en av dem som påverkas av de hårdare reglerna.

Han undrar om syftet är att tvinga arbetssökande att gå utbildningar de inte vill eller anser leder någonstans.

– Jag blev satt på en ”karriärvägledning” där jag undrade: vad gör jag här? Det var som att jag satt i en förskola.

Fredrik Lidby kan påverkas av de nya reglerna.

Efterfrågar mer anpassning

Han tycker att det kan krävas kontroller, men att hela systemet skulle behöva anpassas mer till olika individer.

– Att bara slå folk på fingrarna leder inte till något positivt, det gör bara människor rädda. Vad som behövs är mer fingertoppskänsla. Nu verkar politikerna bara vilja pressa ut folk i arbete eller utbildning oavsett vad.

Regeringens syfte med regeländringen är att ”stärka drivkrafterna” att söka anvisade utbildningar eller insatser.