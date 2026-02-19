I tisdags misshandlades en intagen på Saltviksanstalten i Härnösand så svårt att han fick föras till sjukhus.



Fyra män, som alla är intagna på anstalten, misstänks för brottet och har anhållits. Polisen utreder händelsen som försök till mord.

Attackerad med skruvmejsel

Saltvik är en av Sveriges anstalter med högsta säkerhetsklass. Våldet mellan intagna har ökat markant på anstalten de senaste åren. 2025 gjordes dubbelt så många rapporter om hot och våld mellan intagna jämfört med året före.

– Våldet blir ju grövre och grövre och har eskalerat, säger kriminalvårdaren Peter Hemström, som är fackligt ordförande för Seko på anstalten.



En av de mer uppmärksammade händelserna handlar om en intagen som attackerades med en skruvmejsel. Mannen fick vid den händelsen stora inre blödningar och tvingades operera bort en njure.



Så sent som i november började ett tiotal intagna bråka när personalen lämnade rummet. De ska ha riktat in sig på två personer och slagits med stekpannor. Det var blod på golv, väggar och soffor.

Risken för dödligt våld

Peter Hemström ser även en risk för att kriminalvårdare kan utsättas för dödligt våld.



– Våldet mot personalen har hittills varit på en hanterbar nivå. Man har inte behövt sätta livet till. Men frågan är hur länge de intagna har den spärren kvar.



Peter Hemström säger att dubbelbeläggningen, och att bara 26 procent av de intagna på Saltvik har en sysselsättning leder till mer våld.

– Ledningen har en ambition att upprätta vårdperspektivet och har utökat personalnärvaron för att få stopp på våldsspiralen. Om vi tappar det kan situationen urarta, säger han.

Polisen håller förhör

På Saltvikanstalten har det i veckan genomförts utredningsåtgärder, bland annat har brottsplatsen dokumenterats och polisen har hållit förhör och samlat in information.



Skadeläget för den misshandlade mannen är i nuläget oklart.