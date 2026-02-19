En serie mystiska sjukdomsfall inträffade i höstas i personalgruppen på sjukhuset, vilket Arbetet rapporterat om tidigare.

Under kort tid insjuknade fyra anställda med liknande symtom, och en polisutredning startades för att ta reda på vad som hänt.

En kvinna i 60-årsåldern, också hon anställd på sjukhuset, häktades skäligen misstänkt för misshandel. Hon släpptes senare på fri fot, men har varit avstängd från jobbet under utredningen.

Nu går Akademiska sjukhuset vidare och avskedar kvinnan, skriver UNT, som tagit del av handlingar från sjukhuset.

Advokaten: ”Feg väg ut”

Brottsutredningen är inte färdig än, och inget åtal har väckts. Det får kvinnans försvarsadvokat Stefan Wallin att reagera skarpt.

”Jag tycker att det är uppseendeväckande och illa skött. Hon är inte åtalad och inte dömd för något. Det är en feg väg ut”, säger han till tidningen.

Kvinnan nekar själv till brott. Sjukhuset har inte bekräftat uppgifterna om att kvinnan avskedats.

Till UNT säger Ingrid Isgren vid åklagarkammaren i Uppsala att ärendet fortfarande utreds, men hon vill inte svara på om kvinnan fortsatt är misstänkt för brott.

Oro hos personalen

Efter de fyra tillfällena i höstas har inga ytterligare fall av förgiftning rapporterats på sjukhuset.

Ändå har det varit en svår tid efteråt, har facket Kommunals ordförande i Region Uppsala berättat för Arbetet tidigare:

”Det har varit mycket oro, man har tänkt mycket och pratat med varandra. Det går inte att komma ifrån förrän man får klartecken kring vad som hänt”, sade Sumaia Eizuldeen i december.