Minst 10 personer har blivit hotade med kniv eller sax under 2025, enligt kartläggningen. Vid flera våldsamma händelser jobbade personalen ensam, står det i anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har besökt mer än 600 vård-och omsorgsboenden fram tills slutet av 2025. Senare i år ska myndigheten släppa en rapport.

Personal som får sitt huvud dunkat mot en glasruta, en annan blir jagad med en kofot.

Ytterligare en person tappar synen i några sekunder – efter att ha fått en plaststol i huvudet.

Larmen om våld mot personal inom LSS fortsätter att eskalera, visar Kommunalarbetarens kartläggning.

För sjätte året i rad ökar antalet anmälningar om svåra personskador och allvarliga tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket, enligt statistik som Kommunalarbetaren begärt ut.

Hotade med kniv

Ökningen kan bero på flera saker, till exempel att våldet ökar eller att fler människor anmäler.

– Varje händelse har sin förklaring, men det är inte bra med en sådan utveckling, säger Eric Storbjörk, inspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.

Minst 10 personer som jobbar inom LSS, till exempel på gruppbostäder, blev hotade med kniv eller sax på jobbet bara under 2025, enligt vår genomgång.

Från en anmälan till Arbetsmiljöverket under 2025.

Under 2025 hade Arbetsmiljöverket en specialinsats.

Närmare 50 inspektörer besökte mer än 600 vård-och omsorgsboenden i Sverige.

Målet: förhindra att fler utsätts för våld på jobbet.

En rapport ska släppas senare under 2026, enligt Eric Storbjörk.

Men hur kan det fortsätta år efter år?

– Det ställs mycket krav kring det förebyggande arbetet. Om riskbedömningar inte fungerar ökar också sannolikheten för att det inte går bra om det finns allvarliga risker. Jag tror de flesta arbetsgivare vill sina anställda väl, men det är inte alltid man har rätt förutsättningar, säger han.

19-åring mördad på jobbet

I flera händelser från 2025 lyfter anmälaren själv fram tänkbara förklaringar.

I ett fall har den boende träffat nya personer, något som kan trigga.

Andra gånger är det vikarier som jobbar, eller att personal strax innan sagt åt brukaren att inte höja rösten.

Ett fall som skakat om LSS-Sverige är mordet på 19-åriga Agnes Redlund.

En novemberdag 2022 blev hon knivhuggen av en ung man, som bodde på LSS-boendet där hon jobbade, i Enköping.

Mer än tre år senare ska mordet på 19-åriga Agnes tas upp i Svea hovrätt. Frågan som står i fokus: gjorde arbetsgivaren tillräckligt för att förebygga att mordet kunde ske?

Agnes jobbade ensam när hon knivhöggs till döds.

Ensamarbete vanligt

Spola till januari 2025. En nattarbetande undersköterska i Färgelanda jobbar också ensam. Plötsligt blir hon huggen i halsen med ett vasst föremål av en boende.

”Är du rädd så ska du inte jobba här”.

Så brukade cheferna säga, enligt en anställd, som senare blir förhörd av polisen.

Kvinnan överlever tack vare att hon lyckas larma en jourhavande kollega, som hinner stoppa blödningen från halsen.

Trots det hamnar kvinnan på intensiven på sjukhuset.

Från en anmälan till Arbetsmiljöverket under 2025.

I dag är utredningen om arbetsmiljöbrott nedlagd, då det inte går att bevisa att ett brott har skett, enligt åklagarens beslut.

Spola fram till januari 2026, alltså exakt ett år senare.

En kvinna i 25-årsåldern stryps medvetslös på jobbet. Hon arbetar natt på ett LSS-boende i Helsingborg, där hon gör en brukare sällskap, som går till attack.

Polisen rycker ut och utför livräddande insatser.

Även hon jobbade ensam vid tillfället.

Vid minst 19 våldshändelser under 2025 arbetade den drabbade ensam, enligt KA:s kartläggning.

Det framgår i anmälningar till Arbetsmiljöverket. I enstaka fall står det att chefen utökat bemanningen – efter händelsen.

Från en anmälan till Arbetsmiljöverket under 2025.

Ett exempel är en novemberdag i Bromölla, då en anställd blir knuffad av en brukare och får ta emot knytnävslag mot axeln.

Personen, som var ensam i huset, blev tvungen att be en kollega, som hade slutat för dagen, att komma tillbaka. I anmälan till Arbetsmiljöverket står det också:

”Jag fylldes av en kraftig rädsla i kroppen då jag var själv i huset och jag hade ingen att vända mig till”.

På fackförbundet Kommunal, där flera anställda är medlemmar, rasar man mot våldet. Förbundsjuristen Olov Östensson påpekar att många kommuner har gjort nedskärningar de senaste åren, alltså sparat pengar på LSS-verksamheter.

Han trycker på vikten att göra ordentliga riskbedömningar av arbetet. En fråga som arbetsgivaren behöver ställa sig: är det farligt med ensamarbete i det här fallet?

– Det är inga små risker vi snackar om, i värsta fall handlar det om liv och död. Min uppfattning är att ensamarbete är mycket vanligare i dag än tidigare, säger Olov Östensson på Kommunal.