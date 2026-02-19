Artikeln i korthet Hästföretagaren i Ystad har åtalats för två fall av grov våldtäkt och ett fall av misshandel. Brotten ska ha ägt rum på företagarens hästgård under 2022 och 2024.

Åklagaren anser att våldtäkterna bör klassas som grova eftersom hästföretagaren drogade offren först med alkohol innehållande narkotiska preparat, vilket visar på särskild hänsynslöshet och råhet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Kammaråklagare Peter Engström vid Södra Skånes åklagarkammare yrkar i stämningsansökan att hästföretagaren fälls för två fall av grov våldtäkt och ett fall av misshandel. Offren är bland annat två av hans tidigare anställda som ska ha utsatts för en grov våldtäkt och misshandel någon gång mellan den 19 maj 2024 och 20 maj 2024 på hästföretagarens hästgård.

Hästföretagaren stäms även för en grov våldtäkt mot ett tredje offer som ska ha skett den 26 augusti 2022, också den på hans hästgård.

Bjöd på alkohol och droger

Åklagaren har bland annat beslagtagit datorer och mobiltelefoner som en del av bevisföringen.

Han skriver i stämningsansökan att båda våldtäkterna ska anses som grova eftersom hästföretagaren försatt sina offer i en särskilt utsatt situation genom att bjuda dem på alkohol med narkotiska preparat innan de brottsliga gärningarna begicks.

Det var de tidigare anställda som lämnade in polisanmälan mot hästföretagaren sommaren 2024. Men det var först 4 juni 2025 som han anhölls i sin frånvaro. Han greps några dagar senare. Han är häktad sedan 12 juni ifjol.

Förvånad över åtalet

En orsak till att förundersökningen tagit så lång tid var att de båda anställda lämnade landet direkt efter att polisanmälan gjorts. Förhören behövde därför göras utomlands.

Åklagaren hade även fler misstankar under utredningens gång men som lagts ner.

Enligt hästföretagarens advokat Behrang Eslami förnekar han samtliga brott han åtalas för.

— Min klient är förvånad över att åtalet väcks eftersom det föreligger ett antal allvarliga brister i åklagarens utredning. De bristerna kommer att läggas fram av försvaret under den kommande rättegången, säger Behrang Eslami.

Förhandlingarna i tingsrätten beräknas pågå i sex dagar.