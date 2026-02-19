Stor oro bland personalen när SJ varslar: ”Mår inte bra” 

Artikeln i korthet Trafikverket har beslutat att halvera nattågstrafiken från Stockholm till övre Norrland, vilket har lett till ett varsel som påverkar flera anställda.

Beskedet har skapat oro bland personalen och stora delar av arbetsstyrkan kan riskera att bli av med sina jobb.

Omkring 90 personer jobbar på Norrlandståg i dag, och varslet omfattar lokförare, ombordpersonal och de som jobbar i depåer och växlar, berättar Thim Riback.

Omkring 90 personer jobbar på Norrlandståg i dag, och varslet omfattar lokförare, ombordpersonal och de som jobbar i depåer och växlar, berättar Thim Riback.

Varslet kommer efter att Trafikverket före jul meddelade att nattågstrafiken från Stockholm till övre Norrland ska halveras.

Exakt hur många som berörs av varslet är ännu oklart.

– Men med Trafikverkets nya upplägg kan man ju förstå att det är en ganska stor andel av våra medarbetare som berörs, säger Thim Riback på Seko.

Hårt slag mot personalen

Sedan SJ gick ut med beskedet är det många anställda som är oroliga.

– Det är fruktansvärt sorgligt. Folk mår inte bra. Jag får många telefonsamtal och mejl från personer som har det kämpigt just nu.

Efter varslet har SJ inrättat ett krisstöd för sina anställda.

– Det är en relativt liten arbetsplats och många är nära, nära vänner. Det här påverkar många även i privatlivet.

Kan drabba turismen

Enligt Thim Riback finns det ett stort behov av trafiken som nu läggs ned, och han tror att det kommer drabba många fler än bara tågpersonalen.

– Det är bra beläggning på tågen. Vi ser redan hur turistnäringen här går på knäna, och många är beroende av förbindelserna i sin vardag.

Ansvaret för situationen lägger han på politikerna, som han menar styrt Trafikverket till att nedprioritera linjen.

– När man såg följderna av regeringens politik förstod man ju att något skulle hända. Jag tycker det är förkastligt att man nu väljer att sumpa finansieringen av så viktig trafik för vår landsända.

Förhandlingar mellan SJ och facket Seko har just påbörjats. I de samtalen hoppas Thim Riback att de ska kunna minimera antalet personer som tvingas gå.

– Det har man väl alltid som ingångsvärde. Förhoppningsvis kan vi lösa det för några, men vi kommer inte undan att det kommer bli ett tapp.