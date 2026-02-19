Artikeln i korthet Agnes, 19, mördades på sin arbetsplats, ett LSS-boende, av en man som bodde där.

Åklagaren har åtalat LSS-boendets vd för arbetsmiljöbrott, men hon friades från anklagelserna i tingsrätten.

Nu ska fallet prövas i nästa instans, alltså hovrätten. En expert på facket Kommunal har kallats som vittne.

Försvaret säger att boendet vidtagit tillräckliga åtgärder baserat på den information de fått om mannen.

När 19-åriga Agnes klev innanför dörren på sin arbetsplats, ett nyöppnat LSS-boende i Enköping, visste hon inte att hon hade mindre än 45 minuter kvar att leva.

Det var när Agnes befann sig i tvättstugan som det hände.

En av de boende, en ung man, plockade plötsligt fram en kökskniv under sin tröja.

Kniven hade han hämtat från en olåst låda i det gemensamma köket.

Enligt schemat skulle Agnes jobba själv med mannen i två timmar, men det tog kortare tid än så innan 19-åringen knivhuggits till döds.

Hade mordet kunnat förhindras?

Sedan den där novemberdagen 2022 har mannen, som själv larmade polisen, dömts till rättspsykiatrisk vård för mordet.

Trots det är rättsprocessen inte över.

Mer än tre år senare ska följande fråga besvaras: hade mordet på Agnes Redlund kunnat förhindras?

– Hade man gjort en korrekt riskbedömning utifrån den riskfyllda miljön i det här fallet, så hade Agnes med stor sannolikhet levt i dag, säger Olov Östensson, förbundsjurist på facket Kommunal.

Förbundsjurist på Kommunal Olov Östensson

Han håller med åklagaren, som åtalat vårdbolagets vd, Charlotte Högman, för arbetsmiljöbrott.

Enligt åklagaren borde företaget Serigmo Care ha gjort en ordentlig riskbedömning, alltså utrett farorna med jobbet, till exempel ensamarbete.

Men i mars 2025 kom beskedet – vd:n frias från brottsmisstankarna, enligt Uppsala tingsrätt.

Det stämmer att det fanns brister i arbetsmiljön, enligt tingsrätten, men det betyder inte att mordet på Agnes Redlund inte hade hänt ändå.

”Polisen ringde mig”

Fackförbundet Kommunal rasade mot domen. I en artikel i Kommunalarbetaren förra året sa förbundsjuristen Olov Östensson att det är ”en felaktig och farlig dom”.

Det fick polisen att reagera:

– Polisen ringde upp mig efter att jag blev intervjuad i Kommunalarbetaren. De ville veta vad jag hade för underlag kring våldet inom LSS, säger Olov Östensson.

Men inte nog med det.

Nu ska en expert på Kommunal kallas in som vittne under rättegången. Syftet är att berätta om riskerna med att jobba inom LSS, något som facket har statistik på.

Försvaret: ”orimligt”

Förhandlingarna väntas pågå i totalt två dagar i Svea hovrätt.

Vd:n har sedan tidigare nekat till anklagelserna genom sin advokat, Göran Smedberg.

Kommunalarbetaren har sökt advokaten för en kommentar, men utan resultat.

I en tidigare intervju har han sagt att vd:n och LSS-boendet gjort tillräckligt – med den informationen de fått om mannens mående av Enköpings kommun.

”Det är orimligt att utgå från att boendet skall vidta säkerhetsåtgärder som baseras på information som kommunen har valt att inte delge boendet”, skrev Göran Smedberg i ett tidigare mejl till Kommunalarbetaren.

Enligt honom gör boendet alltid riskbedömningar när en ny person flyttar in, det gjordes även i det här specifika fallet. Dock har det inte dokumenterats på det sätt som Arbetsmiljöverket kräver, enligt ett skriftligt yttrande som advokaten gjort.

Fackets förhoppning

För facket är detta en viktig dom, då den kan bli vägledande, enligt förbundsjuristen Olov Östensson.

I dag är det vanligt med bristfälliga riskbedömningar, enligt honom. Ibland gör cheferna inga riskbedömningar alls:

– Om det blir en fällande dom betyder det att arbetsgivare måste göra en ordentlig riskbedömning innan de sätter igång arbetet på LSS-verksamheter, säger han.

Olov Östensson jämför med stora delar av industrin, där man tar riskerna i arbetet på mycket större allvar.

– Vi vill att man börjar se detta som en särskilt riskfylld arbetsmiljö. Vi snackar inte om någon liten risk, det handlar om liv och död i värsta fall, säger Olov Östensson.

Men kan man riskbedöma bort alla risker?

– Nej, det går inte. Men du kommer väldigt långt med en riskbedömning. Det är samma sak som inom industrin, där man pratar om till exempel skyddsbarriärer. Om något fallerar, då har man i alla fall gjort en riskbedömning.

Försvaret kritisk

Men försvaret är kritisk till Kommunals vittnesmål. Därför har de kallat in en egen LSS-expert, som tycker att arbetsgivaren gjort tillräckligt i fallet kring Agnes Redlunds död.