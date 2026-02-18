Videoredigerare sökes – omgående till 31 december 2026  

Tunga avslöjanden och vass nyhetsjournalistik som får stort genomslag. Arbetet står för arbetslivsjournalistiken som bränner till. Nu ska vi ta nästa steg i att utveckla de rörliga delarna i vår journalistik.

Vi söker dig som vill vara med och etablera ett lättjobbat videoformat för vår agendasättande journalistik. Du kommer jobba nära våra reportrar och ansvariga redaktörer för att paketera rörligt journalistiskt innehåll. I jobbet ingår att klippa material, men vi ser gärna att du också är med ut och filmar tillsammans med våra reportrar.

Vi vill att du har god kännedom om hur publiceringar bäst tas ut på Tiktok och Instagram.

Tjänsten har tillträde så snart som möjligt och sträcker sig till årets slut. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka.

UPPDRAGET HANDLAR OM ATT

Klippa nyhetsnära och agendasättande material (kortformat och längre inslag).

Skapa versioner för sajt och sociala medier.

Texta och anpassa innehåll för att öka förutsättningar för genomslag och räckvidd.

Arbeta snabbt, ta feedback och leverera under tydliga deadlines.

VI TROR ATT DU

Har erfarenhet av videoredigering i medie-/redaktionsmiljö eller liknande tempo.

Har stark känsla för dramaturgi, tonalitet och publicering i sociala medier.

Är trygg i Adobe Premiere Pro och van vid effektivt arbetsflöde.

Är strukturerad, självgående och gillar att samarbeta tätt med redaktion/redaktör.

MERITERANDE

After Effects/motion graphics (enkla vinjetter, textplattor, grafik).

Erfarenhet av att klippa intervjuer, reportage, studiosnack och innehåll för sociala plattformar.

Vana att jobba med mallar, grafisk profil och versionshantering.

Vana att filma och spela in ljud både i studio och utomhus.

Förståelse för de olika plattformarna och dess algoritmer.

PRAKTISKT

Period: omgående – 31/12

Omfattning: Heltid

Plats: Stockholm, med möjlighet till hemarbete två dagar i veckan.

Sista ansökningsdag 8 mars.

ANSÖKAN

För frågor om tjänsten kontakta Yonna Waltersson, chefredaktör Arbetet, 0702596554 eller yonna.waltersson@arbetet.se.

Skicka portfolio/showreel, kort presentation och cv till: rekrytering@arbetet.se.

Facklig kontakt är Mattias Dahlgren, journalistklubbens ordförande, som du når på 070-242 22 56 eller mattias.dahlgren@arbetet.se.

LO Mediehus främjar mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är en stor tillgång.

OM LO MEDIEHUS

LO Mediehus består av titlarna Arbetet, Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Mål och Medel och Sekotidningen. Totalt arbetar 55 personer på LO Mediehus på Kungsholmstorg i Stockholm.