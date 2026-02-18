”Tycker du det är dags för kortare arbetstid? Låt det höras”

LO har fattat ett tydligt beslut. Vi ska sänka normalarbetstiden från 40 timmar i veckan för Sveriges arbetare, med bibehållen lön. Det är inte ett löst löfte och inte en avlägsen framtidsfråga.

Det är ett gemensamt åtagande. LO:s förbund står enade, sida vid sida, redo att driva igenom detta även när arbetsgivare säger att det är omöjligt. För det är det inte. Och nu är tiden inne att visa det.

Rätten till ett hållbart liv

Vi i LO är starka tillsammans. Och vår styrka växer med varje ny medlem. Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att förändra. Därför handlar den här kampen inte bara om arbetstid, utan om gemenskap, sammanhållning och modet att ta nästa steg tillsammans.

Vi kämpar för kortare arbetstid därför att det är en frihetsreform. För många av LO:s medlemmar tar jobbet för stor plats i vardagen. Återhämtningen räcker inte, kroppen slits och orken hotas långt innan arbetslivet är över.

Kortare arbetsveckor ger bättre hälsa, minskar risken för sjukskrivningar och gör det möjligt att orka arbeta ett helt yrkesliv. Det handlar om värdighet i arbetslivet och om rätten till ett liv som håller.

Utvecklingen drivs inte av nej-sägare

För bilmekanikern, snickaren eller lokalvårdaren kan ett slut på fyrtiotimmarsveckan vara avgörande för att få vardagen att gå ihop. Det skapar mer tid för familj, studier och återhämtning.

För den som i dag arbetar ofrivillig deltid kan en sänkt normalarbetstid bidra till tryggare anställningar, bättre inkomster och en starkare ställning på arbetsmarknaden. Kortare arbetstid kan vara skillnaden mellan att bara klara sig och att faktiskt leva.

Arbetsgivarna vill än så länge inte möta LO i förhandlingar om kortare arbetstid. Det är inget nytt. Motstånd har funnits vid varje historiskt steg framåt. Så låter det även nu. Men utvecklingen drivs inte av nej-sägare.

Det är över femtio år sedan normalarbetstiden senast sänktes i Sverige, medan samhället i övrigt har förändrats i grunden. I dag arbetar vi i Sverige mer än i jämförbara länder, trots seglivade myter om motsatsen.

Jobbar längre än våra grannländer

Ser vi till våra nordiska grannar är normalarbetstiden 37,5 timmar i Norge och 37 timmar i Danmark, ofta inklusive lunch. Det finns ingen rimlig anledning till att svenska arbetare ska arbeta mer än våra grannar.

Arbetsgivarna talar ofta om kostnader och sprider skräckbilder om vad kortare arbetstid skulle innebära. Visst kostar det. Men det finns också vinster. Och dem blundar arbetsgivarna för.

LO har i omfattande utredningar visat att kortare arbetstid kan leda till ökad produktivitet, bättre hälsa och ett mer hållbart arbetsliv. Det är investeringar som gynnar både arbetstagare och samhället som helhet.

Höj era röster

LO och våra förbund är överens. När vi krokar arm i gemensamma frågor har vi historiskt lyckats flytta positionerna. Det kommer vi att göra även nu. Men vår styrka avgörs ytterst av hur många vi är. Ju fler som är med i facket, desto större kraft har vi, både nationellt i förhandlingar och lokalt på varje arbetsplats.

Tillsammans med dina arbetskamrater kan du göra din röst hörd. Visa vad ni tycker. Är det dags för Sveriges arbetare att sänka veckoarbetstiden? Låt det höras.

Kampen för sänkt arbetstid är ett av många skäl att vara med i facket. Ta samtalet med en arbetskamrat. Förklara varför tiden är inne nu. För förändring sker inte av sig själv. Den sker när vi bestämmer oss för att bidra, tillsammans.