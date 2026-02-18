Ny teknik för elektriker

Pressa utan backbyten

Magnus Ardenvik, produktchef Lidalco AB.

Italienska Cembre har tagit fram ett pressverktyg som pressar det mesta, utan att du behöver byta pressbackar. Den batteridrivna, handhållna BD-ND stannar först vid motstånd och känner av storleken innan den börjar pressa.

– Det innebär också att du får tid att få skon på plats och kan föra in kabeln, få till ett bra och säkert ”läge” innan du pressar, säger Magnus Ardenvik, produktchef Lidalco AB som är svenska återförsäljare.

BD-ND har roterbart och öppningsbart huvud för att komma åt när det är trångt. Maskinen samlar drifts- och pressdata som blir nedladdningsbart till kund- eller kvalitetsdokumentation. Via en OLED-skärm kan du övervaka, hålla koll och justera olika parametrar när du pressar.

BD300NDS pressar rörkabelskor från 10 – 120 mm² och storebror BD600ND klarar spannet mellan 10 – 240 mm².

Trådlöst och förprogrammerat

Active Lights

Större arenor, industri-eller konsertlokaler kan bli en utmaning att styra. Nu finns en färdigtänkt lösning som underlättar för montören.

Active Lights heter den här lådan gjord för ändamålet med trådlös styrning via DALI 2. Få arenan närvarostyrd med ”slow” nedsläckning, minimera ljusnedskräpning i närområdet med mera.

Allt utan att lägga tid på programmering. Säljs i Sverige av Leading Light.

Hjälp mot effektavgifter

Screenshot

Effektavgifterna är numera en viktig parameter när smarta nätverk parerar sol, vind, batterier och närmsta kvartens elpris.

Sourceful Energy, som specialiserat sig på hushållets energistyrningar, har lagt in en ”personlig energivakt” i sitt system.

När du närmar dig en dyr effekttopp varnar systemet så att du kan agera eller låta hembatteriet arbeta.

Draka blir Prysmian

Från nyår byter Draka-varumärket namn. Allt med etiketten Draka kommer framöver säljas som Prysmian. Företagen gick samman redan 2011 och nu samlas allt under Prysmians koncernparaply. Drakas produkter förändras inte och även tillverkningen i Nässjö fortsätter som tidigare.

Prysmian är världens största kabeltillverkare, verksam i över 50 länder.

Nytt om Ex-klassning

Nu kommer en uppdaterad utgåva av SEK Handbok 427, Elinstallationer i Ex-klassade områden

Stommen är som tidigare europeiska och internationella standarder som fastställts som svensk standard SS-EN IEC 60079-14 och SS-EN IEC 60079-17 och givits ut separat på engelska. Dessa har nu översatts och även kompletterats med sex bilagor.

EU-direktiv skärps

Från maj -26 gäller nya EU-direktiv att förhålla sig till. För elektriker lär det betyda arbete, inte minst inom fastighetsautomation som anses vara lösningen. Det här gäller:

– 2028 ska alla nya offentliga byggnader vara nollutsläppsbyggnader

– 2030 läggs krav på nollutsläpp för alla nya byggnader, 35 miljoner byggnader ska renoveras.

– 2050 ska alla befintliga byggnader omvandlats till nollutsläppsbyggnader. Nationella planer för 2030-2050 ska vara klara.