Lanas matdagbok: Storkok och gröt till middag
Lana och hennes barn har en matbudget på ungefär 42 kronor per person och dag – långt under Konsumentverkets nivå. Arbetet bad henne skriva matdagbok under en vecka.
Onsdag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.
Middag: Kycklingsoppa.
Torsdag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.
Middag: Kycklingsoppa.
Fredag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.
Middag: Biffpasta med sallad.
Lördag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa.
Middag: Biffpasta och kycklingsoppa.
Söndag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa.
Middag: Biffpasta.
Måndag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.
Middag: Tårta.
Tisdag:
Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad.
Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.
Middag: Havregrynsgröt med socker, salt och mjölk.