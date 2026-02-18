 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Lanas matdagbok: Storkok och gröt till middag

Lana och hennes barn har en matbudget på ungefär 42 kronor per person och dag – långt under Konsumentverkets nivå. Arbetet bad henne skriva matdagbok under en vecka.

Nyheter
Lana med vinterkläder utomhus bredvid tre bilder: pasta med kött, kokande kyckling och gröt i en skål.

Storkok med billig kyckling, mycket grädde i pastan – och en grötmiddag. Så klarar Lana matveckan åt sina barn. Foto: Moa Källström

Onsdag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.

Middag: Kycklingsoppa.

En hel kyckling kokar i en stor kastrull av rostfritt stål fylld med buljong på en spishäll. EN röd pil pekar på bilden.

Hittade kyckling för 69 kr/kilo, bra pris! Potatis, morot, lök och lite crème fraiche. Jag gör storkok i 17-literskastrull.

Torsdag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.

Middag: Kycklingsoppa.

En brödskiva med ost och jordgubbssylt ligger på en vit tallrik. En röd pil pekar på bilden.

Ost för dyrt om det inte är rea. Ibland steker barnen ägg.

Fredag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.

Middag: Biffpasta med sallad.

En stekpanna med pasta, sås och biffbitar står på en spishäll.

Jag fintärnade biffen (300 gram) och spädde ut med mycket pasta (1 kg) och grädde (0,7 liter). Mättande. Hittade billig spenat och rucola som räckte i tre dagar!

Lördag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa.

Middag: Biffpasta och kycklingsoppa.

Två vita skålar, en med kycklingsoppa med grönsaker och potatis, en med biffpasta. Båda står på ett bord.

Jobbade kväll så då är det bra med storkok och rester.

Söndag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa.

Middag: Biffpasta.

En tortillawrap med köttfärs, sallad, tomat, majs och lök på en tallrik, överkryssad med rött kryss.

Barnen älskar tacos, men bilden är från 2021. Nu är det brist på nötfärs och för dyrt.

Måndag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.

Middag: Tårta.

En tårta med vit glasyr och skivade jordgubbar samt blåbär ovanpå. En röd pil pekar på bilden.

Yngsta sonen fyllde. Då åt vi inte middag också, utan tårtan mättade, så det räckte. Färdig tårtbotten = 20 kronor. Plus färskost, grädde och vaniljsocker.

Tisdag:

Frukost: Fullkornstoast med smör och marmelad. 

Lunch: Kycklingsoppa. Barnen äter i skolan.

Middag: Havregrynsgröt med socker, salt och mjölk.

Skulle i väg på kvällen så då är gröt bra för barnen, bara att ta.

Mer om Fattigsverige 2026