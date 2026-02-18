Kocken Markus hamnade i Hela Sverige bakar: ”Det sjukaste jag har gjort”

– Det är det absolut sjukaste jag har gjort i hela mitt liv. Det kändes inte på riktigt.

Det säger Markus Henriksson, 24, som deltog i bakprogrammet under hösten.

På vilket sätt var det overkligt?

– Det är en konstig miljö. Man levde i en bubbla, omgiven av kameror hela tiden, i en ganska utsatt situation. Samtidigt var produktionen otroligt proffsig och fick en att känna sig bekväm.

Vännerna blev förvånade

Vännerna förvånades av att just han skulle delta i det populära tv-programmet, eftersom han är ganska tillbakadragen som person.

– Särskilt i nya sammanhang. Det tar tid innan jag släpper loss, säger Markus Henriksson.

Det var nervigt i början av inspelningarna, men efter den första bakningen kunde han slappna av. Och även om Markus inte vann hela tävlingen kom han på sjunde plats och var med i flera avsnitt.

”Den ultimata failen”

Vad var du mest nervös för?

– Att göra bort mig totalt. Att inte ha något att presentera alls. Det hade varit den ultimata ”failen”.

Vad var roligast?

– Själva tävlingen och att få feedback. Man har ändå planerat det man gör, och att få presentera ett bakverk för proffs som ska bedöma det. Det var otroligt roligt.

Lagar hellre mat

Egentligen är bakning inte något som intresserar Markus Henriksson, medger han. Han har bakat hemma någon gång men ser sig inte som någon bagare, även om intresset för desserter alltid har funnits. Efter att ha följt ”Hela Sverige bakar” i många år sökte han mest på skoj.

– Det ser ju så enkelt ut hemma i soffan, och till slut tänkte jag: varför inte?

Han föredrar matlagning, och det stora intresset fick han från Finlandsfärjorna.

– Vi åkte mycket på kryssningar när jag var yngre, och åt på restaurangerna.

”Fristad för dårar”

Det var också på ett kryssningsfartyg han till slut fick ett jobb. På Birka Gotland arbetar han som kock, och han kunde inte vara mer nöjd.

– Det är en speciell miljö att jobba i kök, det är en fristad för dårar på något sätt.

– Det är väldigt varierande och kreativt. Restaurangbranschen är intensiv, ibland vet man inte om man kommer överleva kvällen, men det är just det som är kul. Jag är väl en adrenalin-junkie.

Hur har reaktionerna varit på jobbet efter Hela Sverige bakar?

– Köket samlades och tittade tillsammans varje vecka. Första avsnittet var vi nästan 20 personer i ett litet rum. Många hade varit delaktiga i idéer inför programmet, så det var kul att dela det med dem.