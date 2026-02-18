730 000 fattiga i Sverige – fördubbling på bara fem år

Sjunkande inflation, billigare bolån och sänkta skatter har gjort att många svenskar har fått det bättre på senare år. Men samtidigt halkar stora grupper efter allt mer.

Antalet fattiga i Sverige var förra året 730 000 personer. Det visar SCB:s undersökning av levnadsförhållanden. Det är dubbelt så många som fem år tidigare, 2021.

Dessutom säger 830 000 att de har svårt eller mycket svårt att få pengarna att räcka till det mest nödvändiga.

– Det är en olycklig utveckling. Många har fått en ökad köpkraft, men inte alla. De grupper som alltid haft problem med att få pengarna att räcka är arbetslösa, garantipensionärer, personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, studenter och ensamstående med barn på heltid, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Fattiga blir fattigare

Enligt bankens prognos för 2026 om hushållens ekonomi är det grupper som kommer fortsätta att halka efter.

– I andra änden har du de här 10–12 procenten som lever på som ingenting har hänt. Det är dem du ser på Biblioteksgatan (exklusiv shoppinggata i Stockholm) där de köar för att köpa en ny Rolexklocka.

Så har fattigdomen ökat:

Så klassar SCB fattigdom SCB ställer 13 olika frågor om hushållens ekonomi. Vuxna som inte har råd med fem av dem definieras som fattiga (materiell och social fattigdom). Om det är sju saker man inte har råd med kallas det allvarlig materiell och social fattigdom. Frågorna som ställs är om man har råd med: En oväntad utgift på 14 000 kronor utan att låna eller be om hjälp

En veckas semester utanför hemmet varje år

Att betala lån och räkningar

En måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag

Att hålla bostaden tillräckligt varm

En bil för personligt bruk

Att ersätta utslitna möbler

Internetuppkoppling

Att ersätta utslitna kläder

Två par skor i rätt storlek och som passar alla väder

Att spendera en liten summa pengar på sig själv varje vecka, motsvarande en biobiljett

Regelbundna fritidsaktiviteter

Att träffa vänner eller släkt för middag eller fika minst en gång i månaden Läs mer

Så ser fattigdomen i Sverige ut:

Frågan som ställs är: Skulle du, inom en månad, klara av att betala en oväntad utgift på 14 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?

Antalet som svarar nej på den frågan har ökat, från 1,5 miljoner till drygt 1,9 miljoner sedan 2021.

Frågan som ställs är: Om du tänker på din/hela hushållets ekonomi, hur lätt eller svårt är det att få den att gå ihop? Det vill säga att kunna betala dina/hushållets vanliga nödvändiga utgifter.

Antalet som svarade svårt eller mycket svårt var 840 000, jämfört med 590 000 för fem år sedan.

Frågan som ställs är: Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du kommit efter med betalningar ?

Det vill säga att du inte kunnat betala i tid, varken före eller efter påminnelse.

År 2021 var det 427 000 som svarade ja på den frågan, nu fem år senare är det över 700 000.

Frågan som ställs är: Om dina kläder blir utslitna, ersätter du då dem med nya?

Förra året var det 428 000 personer som svarade att de inte hade råd med det, mer än dubbelt så många som 2021.

Frågan som ställs är: Har du råd att handla och laga till en måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetarisk mat minst varannan dag?

Antalet som inte har råd med det har mer än fördubblats jämfört med 2021, från 145 000 till 320 000 personer.

Frågan som ställs är: Har du minst två par skor, varav ett par vinterskor?

Närmare 150 000 personer svarade att de inte har råd med det, det är en ökning med 130 procent jämfört med 2021, då det var 64 000.