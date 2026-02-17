Artikeln i korthet Michael Ottosson och tre kollegor på badhuset Tumlaren i Sotenäs, som alla har lönebidrag, tvingades genomgå tester under en omplacering, vilket nu resulterat i att de hotas av uppsägningar eftersom de inte klarade av alla arbetsuppgifter enligt de nya kraven.

Tester genomfördes endast på anställda med lönebidrag, vilket Ottosson upplevde som nedvärderande och skrämmande. Han blev bedömd på både sina arbetsinsatser och personliga egenskaper, vilket han kritiserar starkt.

Trots att uppsägningarna pausats efter uppmärksamhet i lokal media, fortsätter Ottosson att arbeta som vanligt medan badhuset genomför en djupare analys av situationen för att se om något förbises i deras process.

Testerna var en del av en omorganisation på badhuset Tumlaren i Sotenäs kommun. Efter att kommunen tagit över verksamheten från ett kommunalt bolag var det dags för nya kravprofiler för personalen.

Michael Ottosson och tre kollegor – samtliga med lönebidragstjänst – fick sin arbetsförmåga testad i omplaceringsutredningar. Nu riskerar de att bli av med jobben för att de inte klarar av alla arbetsuppgifter på badhuset.

Testade enbart lönebidragarna

I 20 år har Michael Ottosson arbetat halvtid på badhuset Tumlaren. Han är instruktör, visar träningsmaskinerna i gymmet och utför en del städning. Han är anställd med lönebidrag, vilket betyder att arbetet kan vara anpassat och att Arbetsförmedlingen betalar en del av lönen.

I samband med omorganisationen gjordes arbetstester – men inte på hela personalstyrkan utan enbart på de fyra med lönebidrag.

”Kändes nästan skrämmande”

Michael Ottosson berättar att han skulle fylla i Excel på en dator, ställa 100 böcker i bokstavsordning och montera en pall från Ikea. Allt medan en person tittade på och antecknade under tiden.

– Det känns som att de letade negativa saker. Det kändes löjligt, skrämmande nästan, säger Michael Ottosson.

”Klart jag blev ledsen”

Efteråt fick han bedömningen på papper. Den handlade inte enbart om hur han klarat eller inte klarat de olika momenten. Även hans fysik bedömdes: ”Han har en svankande, långsam gång och upplevs som stel.”

– Det var nedvärderande utan dess like. Jag har varit med om mycket och har kött på benen, men det är klart att jag blir ledsen, säger Michael Ottosson.

Uppfyllde inte kraven

Alla fyra med lönebidrag fick efter testerna höra att de inte uppfyllde kraven och att de skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Samtidigt anställdes två nya personer.

Jonas Hagberg är verksamhetschef på Tumlaren. Han konstaterar att badhuset inte längre ”matchar” med de fyra med lönebidrag.

– I organisationsutvecklingsprocessen landade vi i nya kravprofiler som inte matchade med medarbetarna. Tjänsterna är bredare och alla ska kunna göra allting.

Efter kritik och uppmärksamhet i lokalradion P4 Väst har uppsägningarna trots allt satts på paus.

– Vi backar tillbaka och gör en fördjupad analys. Tittar på om det är någonting vi missat. Mbl? Lagen om anställningsskydd? Vi ska djupdyka i alla delar, säger Jonas Hagberg.

Fortsätter gå till jobbet

Så länge fortsätter Michael Ottosson att gå till jobbet på Tumlaren:

– Jag skulle ha fått uppsägningen i förra veckan, men nu går jag med näsan upp och jobbar som vanligt. Att jag skulle stanna hemma och tycka att det är jobbigt bjuder jag inte på.

Arbetet har sökt facket Kommunal i Sotenäs som inte vill kommentera.