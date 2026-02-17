Pelle vill lämna över till yngre elektriker

Någon spelutvecklare blev han inte, istället hankade han sig fram på olika ströjobb. På posten, med kundtjänst, och var arbetslös ganska mycket.

Till slut blev han trött på de otrygga anställningarna och sökte sig mot elektrikeryrket.

– Elektriker kändes som ett väldigt stabilt jobb. Jag hade hört att det är ett bristyrke vilket borde innebära att man automatiskt får jobb.

23 år gammal började han en vuxenutbildning till elektriker på Nercia i Örebro.

– En del hoppade av ganska tidigt i utbildningen. Det började med en kurs i praktisk el-lära, alltså den tunga mattedelen av utbildningen. Och det berättade skolan att de gjorde för att de ville sålla bort folk som inte höll måttet redan dag ett.

Praktiserade ensam med lärling

När det var dags för praktik hamnade Pelle Fröberg på en liten firma i Örebro.

Det hade kunnat börja bättre, för den handledare han fick försvann, i stället fick han praktisera ensam med en lärling på ett bygge.

Det måste ändå ha fungerat okej, för innan praktiken var slut fick han en anställning på firman. Som lärling.

Efter några månader förlorade firman dock en upphandling och Pelle blev uppsagd på grund av arbetsbrist.

– Från början ville chefen att jag skulle gå på dagen. Men jag var ju medlem i facket så jag ringde Elektrikerna och ställde frågan ”Ska det vara på det här viset?”.

En ombudsman kopplades in, och efter någon dag ringde Pelles chef och sa att han var anställd uppsägningstiden ut.

Ringde alla firmor i bokstavsordning

En liten andhämtningspaus, men han var åter på väg att bli arbetslös. Det som han hade försökt undvika genom att utbilda sig till elektriker.

Han satte sig med telefonen och googlade ”elektriker”. Sedan ringde han alla firmor i Örebro i bokstavsordning.

– Jag sa som det var: jag är elektriker och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Jag är lärling, ”finns det plats för mig?”

Efter nej på nej på nej fick han sent på dagen ett telefonsamtal. Det var en företagare med begynnelsebokstav S som undrade om han ville något, då firman hade ett missat telefonsamtal.

– Jag berättade hur det låg till och han sa att, ja, det kanske fanns en plats. Så jag fick en intervjutid.

Pelle Fröberg, Örebro

Fortfarande kvar på firman

Ett år efter utbildningen fick Pelle Fröberg så åter en tillsvidareanställning som lärling. Han är fortfarande, fyra år senare, kvar på firman.

Pelle Fröberg har det här med engagemang i sig. Tidigare i SSU, och nu när han fick ett tryggt jobb ville han även engagera sig i facket.

Firman hade kollektivavtal, men vare sig klubb eller skyddsombud.

Elektrikerförbundet i avdelning 16 kallade de anställda till ett så kallat UVA-möte, där alla anställda har rätt att få information från facket på betald arbetstid. Pelle dök upp. Ganska stridslysten.

Ville gå ur facket

– Jag var medlem i Socialdemokraterna på den tiden. Och vid den här tiden hade kriget i Ukraina startat och helt plötsligt var det självklart att vi ska gå med i NATO. Vilket var helt otänkbart tidigare i svensk politik. Det fanns ett kongressbeslut sedan tidigare i partiet att vi inte ska vara med i NATO. Det beslutet omprövades inte utan partistyrelsen sa bara att ”världsläget är som det är så vi måste ändra det här”. Odemokratiskt i min mening. Jag gick ur SSU, jag gick ur partiet. Jag hovrade över knappen på att gå ur Elektrikerna också. Jag tänkte att ”nu går jag med i Syndikalisterna istället”.

På grund av NATO-frågan? Elektrikerna har väl inte tagit något beslut om det?

– Det var en utlösande faktor, men jag hade länge tyckt att sossarna hade blivit alldeles för höger. Jag tänkte att Elektrikerna är en del av LO och LO är en del av sossarna. Så jag var väldigt nära att gå ur.

Men fackets informationsmöte blev inte som han hade tänkt sig.

– Jag gick dit för att berätta för facket vad jag tyckte om dem. Men i stället för att jag gick ur så fick Andras (avdelning 16:s ordförande, reds anm) det till att jag skulle bli kontaktombud på firman.

– Han kom ganska ofta till oss, jag tror att han såg potentialen i mig.

”Har redan tänkt på namn”

Pelle började nu dra i trådar för att bilda en klubb på firman.

Han frågade sina kollegor och så småningom valdes sekreterare, ledamot och skyddsombud, själv valdes han till ordförande.

Därutöver har Pelle Fröberg tagit på sig uppdrag i LO:s regionala ungdomskommitté, i Unga Elektriker och är skolinformatör.

Totalt tar han ut ungefär 45 procent facklig tid, övrig tid skruvar han på firman.

Men framtiden tycker han att andra ska ta över.

– Jag fyller 29 i april, och jag är snart för gammal för att vara aktiv i Unga elektriker. Men det finns yngre förmågor som kan ta över. Jag har redan tänkt på namn, och jag tror att det kan bli riktigt bra.