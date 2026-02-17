Övertidskris i Skåne – 11 000 olagliga timmar i vården

Artikeln i korthet Region Skåne har återigen blivit granskad av Arbetsmiljöverket för olaglig övertid bland vårdanställda som barnmorskor och sjuksköterskor, vilket resulterat i en sanktionsavgift på över 6 miljoner kronor. Vårdförbundet menar att övertidsarbetet är ett resultat av systemfel som politikernas ovilja att ta ansvar för.

Skånes universitetssjukhus (SUS) står för en stor del av den olagliga övertiden och har fått en sanktionsavgift på drygt två miljoner kronor. Trots åtgärder som fler anställda och utbildning av chefer, minskar inte övertidsarbetet i önskad omfattning.

Region Skåne undviker telefonsamtal och har inte accepterat den senaste sanktionsavgiften, vilket lett till en rättslig process. De påpekar dock att de sedan 2022 arbetat aktivt med att minska övertidsuttaget, men ännu inte nått de önskade resultaten. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Övertid slår direkt mot arbetsmiljön. Det innebär mindre återhämtning, mer stress och större risk för misstag. Ingen kan arbeta hållbart när gränserna ständigt tänjs, därför måste övertiden minska, inte normaliseras, säger Anna-Karin Bengtsson, sjuksköterska och ordförande för facket Vårdförbundet i Skåne.

Barnmorskor och sjuksköterskor

Redan för två år sedan fick Region Skåne betala 8,8 miljoner kronor i sanktionsavgift, en form av böter, för olaglig övertid. Då hade Vårdförbundet begärt att Arbetsmiljöverket skulle granska övertidsuttaget.

Nu har Arbetsmiljöverket gjort en uppföljning där de granskat övertiden i regionen för samma yrkesgrupper som förra gången: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Granskningen gäller övertid under år 2023.

”Systemfel bakom övertiden”

Sammanlagt hade dessa yrkesgrupper 11 602 timmar olaglig övertid. Slår man ut timmarna på en vanlig 40-timmarstjänst motsvarar det heltidsarbete i cirka 6,4 år. Sanktionsavgiften beräknas utifrån antalet timmar och uppgår till 6 091 050 kronor.

Vårdförbundets Anna-Karin Bengtsson kallar det ett systemfel som politikerna behöver ta ansvar för.

– Övertiden är en konsekvens av något mycket större: att vi är för få, att villkoren och lönerna inte motsvarar vår kompetens, erfarenhet och ansvar. Det måste till en förändring. Styrningen av hälso- och sjukvården hänger inte ihop med verkligheten, säger hon.

Regionen avböjer intervju

Ingen ansvarig på region Skåne eller på Skånes Universitetssjukhus vill ställa upp på en telefonintervju. Efter flera dagar skickar de svar via mejl, där de dock undviker att svara på flera relevanta frågor.

Till exempel om de gjort riskbedömningar kopplade till det olagliga övertidsuttaget, vilken budgetpost som belastas av sanktionsavgiften på sex miljoner kronor och om någon chef fått kritik eller konsekvenser av övertidsuttaget.

Sofia Eld, förhandlingschef i Region Skåne svarar via mejl att regionen arbetat aktivt med övertidsuttaget sedan 2022. ”Eftersom övertidsuttaget trots detta inte minskat i den omfattning som varit önskvärt gav personalnämnden HR-direktören att under 2025 och 2026 särskilt fokusera på övertidshanteringen.”

SUS står för en tredjedel av övertiden

Runt en tredjedel av övertiden har arbetats vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. De hade 3 877 timmar olaglig övertid under 2023.

Charlotte Svensson, HR-chef vid Skånes universitetssjukhus svarar via mejl att de ökat antalet sjuksköterskor och utbildat chefer för att ”öka medvetenheten och kunskaper kring övertid”, vilket gjort att övertidsuttaget på totalen minskat mot tidigare.

Region Skåne har inte godkänt sanktionsavgiften på drygt två miljoner som gäller Skånes universitetssjukhus. Därför tar Arbetsmiljöverket regionen till Förvaltningsrätten som får avgöra om regionen ska betala beloppet.