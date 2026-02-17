Övertidskris i Skåne – 11 000 olagliga timmar i vården
Under ett år arbetade sjukvårdspersonal 11 600 timmar otillåten övertid i Skåne. Olagligt, konstaterar Arbetsmiljöverket som nu kräver sex miljoner kronor i böter från regionen.
– Det ökar risken för misstag, säger sjuksköterskan Anna-Karin Bengtsson.
– Övertid slår direkt mot arbetsmiljön. Det innebär mindre återhämtning, mer stress och större risk för misstag. Ingen kan arbeta hållbart när gränserna ständigt tänjs, därför måste övertiden minska, inte normaliseras, säger Anna-Karin Bengtsson, sjuksköterska och ordförande för facket Vårdförbundet i Skåne.
Barnmorskor och sjuksköterskor
Redan för två år sedan fick Region Skåne betala 8,8 miljoner kronor i sanktionsavgift, en form av böter, för olaglig övertid. Då hade Vårdförbundet begärt att Arbetsmiljöverket skulle granska övertidsuttaget.
Nu har Arbetsmiljöverket gjort en uppföljning där de granskat övertiden i regionen för samma yrkesgrupper som förra gången: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Granskningen gäller övertid under år 2023.
”Systemfel bakom övertiden”
Sammanlagt hade dessa yrkesgrupper 11 602 timmar olaglig övertid. Slår man ut timmarna på en vanlig 40-timmarstjänst motsvarar det heltidsarbete i cirka 6,4 år. Sanktionsavgiften beräknas utifrån antalet timmar och uppgår till 6 091 050 kronor.
Vårdförbundets Anna-Karin Bengtsson kallar det ett systemfel som politikerna behöver ta ansvar för.
– Övertiden är en konsekvens av något mycket större: att vi är för få, att villkoren och lönerna inte motsvarar vår kompetens, erfarenhet och ansvar. Det måste till en förändring. Styrningen av hälso- och sjukvården hänger inte ihop med verkligheten, säger hon.
Regionen avböjer intervju
Ingen ansvarig på region Skåne eller på Skånes Universitetssjukhus vill ställa upp på en telefonintervju. Efter flera dagar skickar de svar via mejl, där de dock undviker att svara på flera relevanta frågor.
Till exempel om de gjort riskbedömningar kopplade till det olagliga övertidsuttaget, vilken budgetpost som belastas av sanktionsavgiften på sex miljoner kronor och om någon chef fått kritik eller konsekvenser av övertidsuttaget.
Sofia Eld, förhandlingschef i Region Skåne svarar via mejl att regionen arbetat aktivt med övertidsuttaget sedan 2022. ”Eftersom övertidsuttaget trots detta inte minskat i den omfattning som varit önskvärt gav personalnämnden HR-direktören att under 2025 och 2026 särskilt fokusera på övertidshanteringen.”
SUS står för en tredjedel av övertiden
Runt en tredjedel av övertiden har arbetats vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. De hade 3 877 timmar olaglig övertid under 2023.
Charlotte Svensson, HR-chef vid Skånes universitetssjukhus svarar via mejl att de ökat antalet sjuksköterskor och utbildat chefer för att ”öka medvetenheten och kunskaper kring övertid”, vilket gjort att övertidsuttaget på totalen minskat mot tidigare.
Region Skåne har inte godkänt sanktionsavgiften på drygt två miljoner som gäller Skånes universitetssjukhus. Därför tar Arbetsmiljöverket regionen till Förvaltningsrätten som får avgöra om regionen ska betala beloppet.