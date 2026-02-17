SMHI hade utfärdat gul varning för kraftigt snöfall i Stockholms län onsdagen den 14 januari. Trafikverket hade i media uppmanat människor att om möjligt låta bli att köra bil i det svåra väglaget. Ändå genomförde Trafikverket enligt Sveriges radio över 200 uppkörningar i länet den dagen.

I ett fall slutade det i katastrof. Vid Glasberga i Södertälje omkom Trafikverkets förarprövare, en 43-årig man, då personbilen frontalkrockade med en lastbil.

Körkortseleven som rattade bilen klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Lastbilsföraren anhölls, misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död.

Förundersökning mot arbetsgivaren

Kanske var det inte enbart lastbilsföraren som vållade trafikinspektörens död. Under utredningen har polisens blickar även kommit att riktas mot Trafikverkets ansvar. I början av februari inleddes förundersökning för misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Den leds av åklagaren Katarina Folestad vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

– Vi ska titta närmare på omständigheterna. Det känns lite märkligt att Trafikverket genomför uppkörning trots att man uppmanar folk att inte köra bil, säger Katarina Folestad.

Katarina Folestad, åklagare.

Hon pekar på att arbetsgivaren alltid har ansvar för att göra riskbedömningar och se till att arbetstagarna har en trygg arbetsmiljö.

Ansvar för Nollvisionen

Samtidigt är Trafikverket inte vilken arbetsgivare som helst. Myndigheten leder arbetet med Nollvisionen – målet att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Det var i den rollen Trafikverket uppmanade människor att låta bilen stå i det svåra snövädret.

Katarina Folestad anser att uppmaningen bör gälla även inom Trafikverkets egen verksamhet. Och i än högre grad för förarprov där ju bilen normalt körs av en relativt orutinerad förare.

– Det är ju en faktor att ta hänsyn till i riskbedömningen, säger Katarina Folestad.

Två myndigheter utreder

Polis och åklagare samråder med Arbetsmiljöverket, som har genomfört en inspektion på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket anmärker på att Trafikverkets riskbedömningar inte omfattat trafikinspektörernas arbete i trafiken vid förarprov. Trafikverket åläggs att bedöma riskerna och göra en plan, annars hotar Arbetsmiljöverket med vite.

Målet med Arbetsmiljöverkets utredning är generellt att säkerställa en god arbetsmiljö i framtiden, medan åklagarens förundersökning syftar till att ställa arbetsgivaren till svars för eventuellt arbetsmiljöbrott.

Åklagaren inväntar Arbetsmiljöverkets utredning innan hon fattar beslut om åtal eller strafföreläggande. Katarina Folestad räknar med att ett sådant beslut kan fattas om cirka ett år.

Artikeln uppdateras. Arbetet söker Trafikverket.