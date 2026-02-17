Artikeln i korthet Många anställda inom handeln och i frisöryrket arbetar även när de känner sig sjuka. Karensavdraget gör att de inte har råd att stanna hemma.

Nio av tio anställda i Handeln vill att karensavdraget tas bort, enligt en undersökning från Handels.

Sverige är det enda nordiska landet som har karensavdrag, medan de övriga länderna har sjuklön från första dagen.

Den som jobbar i handeln förlorar i snitt mellan 900 och 1 200 kronor den första sjukdagen på grund av karensavdraget.

Det har många anställda inte råd med.

Åtta av tio Handelsmedlemmar har jobbat trots att de känt sig sjuka under de senaste tolv månaderna, enligt en ny rapport från Handels som bygger på en medlemsundersökning från 2025.

Så funkar karensavdrag Karensavdraget innebära att man inte får sjuklön från första dagen man är sjuk. 1993 infördes en karensdag i sjukförsäkringen. Det var den första sjukdagen och fick man inte betalt. Sedan 2019 är det i stället ett karensavdrag som gäller. Det motsvarar 20 procent av lönen för en vecka. I praktiken blir det ingen större skillnad för de flesta anställda. En butiksanställd som har 30 timmar på kontraktet och tjänar 24 700 kronor i månaden förlorar 900 kronor i karensavdrag för en sjukdag. En lagerarbetare som jobba heltid och tjänar 31 100 kronor förlorar 1 200 kronor.

Det förvånar inte Jennifer Falk, 28, vice klubbordförande på City gross Boländerna i Uppsala. Hon har själv jobbat när hon känt sig krasslig.

– Jag har inte haft råd att vara hemma, särskilt inte om jag blivit sjuk en helg och blivit av med ob-ersättningen. Då har det absolut hänt att jag bitit ihop och jobbat klart söndagen, säger hon.

Nästan alla frisörer jobbar sjuka

Bland frisörer är det ännu vanligare. Nästan nio av tio i yrkesgruppen har jobbat sjuka det senaste året.

Frisören Sandra Eriksson Krause som jobbar på Lyko i Partille och är ordförande för frisörernas fackliga branschklubb i Göteborg tror att det främst finns två anledningar till sjuknärvaron.

– Vi tappar jättemycket pengar om vi är hemma eftersom vi har provisionslön, och så får man dåligt samvete mot kunderna om man måste ställa in deras tider.

Eftersom de flesta kunder vill gå till sin vanliga frisör blir det också stressigt att komma tillbaka efter en sjukdom.

Då vill de avbokade kunder ha nya tider snabbt.

– Många frisörer struntar i lunchen för att försöka hinna i fatt, säger Sandra Eriksson Krause.

9 av 10 vill skrota karensavdraget

Stefan Carlén, chefsekonom på Handels som skrivit rapporten om karensavdraget tycker att det är allvarligt att så många går till jobbet sjuka.

– Det är fruktansvärt och särskilt att en majoritet svarar att de inte har råd att stanna hemma, säger han.

Att avskaffa karensavdraget är en frågorna som Handels driver inför höstens riksdagsval.

Och facket har starkt stöd bland medlemmarna. Nästan nio av tio vill att karensen slopas, enligt undersökningen.

Handels: Anställda står för kostnaden

Handels konstaterar i rapporten att Sverige är det enda landet i Norden som har karensavdrag. I övriga länder får man sjuklön från första dagen.

Sjuklönen är dessutom lika hög som den vanliga lönen och inte 80 procent som i Sverige.

– Om politikerna avskaffar karensen får vi 80 procent av lönen från första sjukdagen. Det skulle fortfarande vara många medlemmar som har svårt att klara det, men inte lika många som i dag, säger Stefan Carlén.

Det skulle visserligen kosta företagen mer om de tvingades betala ut sjuklön från första dagen, men i dag är det de anställda som står för kostnaden, poängterar Stefan Carlén som även ser andra fördelar med ett slopat karensavdrag.

– Forskningen visar att det skulle leda till minskade långtidssjukskrivningar och färre olyckor på arbetsplatserna om sjuknärvaron minskade.

”Blir man sjuk, då är det kört”

Jennifer Falk tycker att det är bra att facket driver frågan om slopat karensavdrag.

– Man mår redan dåligt fysiskt för att man är förkyld eller har feber, och så mår man dåligt psykiskt för att man inte vet hur man ska få råd att vara hemma.

Hon konstaterar att många anställda både i handeln och i andra branscher har svårt att få pengarna att räcka.

Många väljer redan bort att gå till tandläkaren, eller att köpa nya kläder för att de inte har råd.

– Blir man sjuk, då är det kört. Då måste man fundera över vad mer man kan spara in på. Kanske blir det bara smörgås i stället för mat framöver.