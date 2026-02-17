27. Varför vill ingen jobba i vården?

När äldreomsorgen skriker efter personal försöker Sjöbo kommun locka tolvåringar för att säkra framtidens arbetskraft.

Men vad händer när ett yrke inte längre har personalbrist – utan fler sökande än jobb? Reporter Sebastian G. Danielsson berättar mer om det. Vi träffar också undersköterskan som vill få mellanstadieelever att välja yrket i framtiden.