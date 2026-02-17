 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

27. Varför vill ingen jobba i vården?

När äldreomsorgen skriker efter personal försöker Sjöbo kommun locka tolvåringar för att säkra framtidens arbetskraft.
Men vad händer när ett yrke inte längre har personalbrist – utan fler sökande än jobb? Reporter Sebastian G. Danielsson berättar mer om det. Vi träffar också undersköterskan som vill få mellanstadieelever att välja yrket i framtiden.

Kneget

Ljud från Spotify

Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy.

Källa: open.spotify.com

Kneget produceras av LO Mediehus och avsnittet har gjorts av Clara Wanders. Ansvarig utgivare är Susanne Hultström.