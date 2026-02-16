Studie: Kortare arbetstid ledde till bättre arbetsförmåga

Artikeln i korthet En studie från Karlstads universitet undersökte effekten av kortare arbetstid hos elva olika verksamheter under ett halvår.

Resultaten visade minskad stress och ångest, förbättrad kreativitet, och bättre hälsa hos deltagarna, samt färre korttidssjukskrivningar och ökad arbetstillfredsställelse.

Att LO gick ut med att man vill förhandla med Svenskt Näringsliv om kortare arbetstid samtidigt som resultaten från den svenska studien presenterades är bara slump framhåller Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

– Vi har inte haft något samarbete med LO, säger hon.

Studien har gjorts i samarbete mellan Karlstads universitet, Boston College, 4 Day Week Global, The Rework och PaceLab.

Fyraradagarsveckan Organisationen 4 Day Week Global, grundades av nyzeeländarna Andrew Barnes och Charlotte Lockhart, efter att de genomfört ett försök med kortad arbetstid i deras förvaltningsbolag. De har tagit fram en princip för att kapa heltidstjänster med 20 procent, behålla full lön och samma produktivitet. Sedan dess har runt 400 företag i en rad länder, så som USA, Spanien, Island och Brasilien genomfört försök med fyradagarsveckan. Resultaten förs in i en metastudie av forskare vid Boston College och universitet i Cambridge. De svenska resultaten ska också inkluderas i den globala studie som 4 Day Week Global gör i samarbete med universitetet i Cambridge och Boston College.

Den svenska studien om förkortad arbetstid har gjorts i elva olika verksamheter i både privat och offentlig sektor under ett halvår.

Resultaten tyder på att förkortad arbetstid leder till minskad stress och ångest hos deltagarna, ökad kreativitet och bättre hälsa på verksamhetsnivå. (Se faktaruta nedan).

– Det som också var intressant var att arbetsförmåga, jobbtillfredsställelse och innovationsförmåga blev högre och att korttidssjukskrivningarna gick ner, säger Lena Lid Falkman.

”En morot för de anställda”

En invändning som forskarna fått höra är varför man inte kan göra dessa effektiviseringar och förbättringar i verksamheterna utan att införa förkortad arbetstid.

Lena Lid Falkmans svar är att i normala fall när effektiviseringar görs så brukar de tillfalla arbetsgivaren i form av bättre resultat.

– Men här fick även arbetstagarna ut något av förändringarna som gjordes. Det tror jag är en nyckel, att det både finns en motor och en morot för de anställda, säger Lena Lid Falkman.

Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan i Karlstad.

”Har inte kostat extra”

De medverkande företagen har själva bekostat arbetstidsförkortningen.

Men ingen hade sämre ekonomiskt resultat jämfört med samma period året innan.

– Det här har inte kostat något extra eftersom de privata företagen haft samma eller bättre omsättning/vinst och de offentliga verksamheterna har haft en budget i balans. Då de haft samma leverans har det inte varit en minskning i ”intäkter”, framhåller Lena Lid Falkman.

Såg ni några negativa effekter av kortare arbetstid?

– Ja, det fanns individer som till exempel hade det tufft hemma och inte såg det positivt att få mer tid hemma. Bor man själv och inte har så många hobbies känner man kanske inte heller att man vill ha mer ledig tid. Då blir det tråkigt om de andra på jobbet bara vill göra sitt och gå hem. Sedan fanns det dem som tyckte att det blev lite för stressigt att behöva snabba på arbetet, säger Lena Lid Falkman.

Tio av de elva företagen har valt att fortsätta efter pilotustiden och vissa av dem har infört permanenta kortare arbetsveckor.

Forskarna söker under våren nya företag för att fortsätta forskningen om den förkortade arbetstidens effekter. Enda kravet för att få vara med är att man är en verksamhet med mer än sex medarbetare.