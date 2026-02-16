Artikeln i korthet Miriami Hytönen uppmanade sin chef att följa med ut och arbeta på golvet efter att ha fått det lägsta lönepåslaget på grund av att chefen inte kände henne. Det ledde till att chefen fick bättre insikt i arbetsmiljön.

Miriami har fortsatt ta med sina chefer på arbetspass och lyckats få dem att förstå utmaningarna och stressen i hemtjänsten. Det har lett till bättre planering av schemat och mer rättvis lönesättning.

Miriami Hytönen tycker att andra också ska bjuda in sina chefer att delta i arbetet på golvet och tipsar om hur man tar upp det på ett bra sätt med chefen.

Det började på ett lönesamtal för tio år sedan. Miriami Hytönen var ganska ny på jobbet och chefen meddelade att hon skulle få det lägsta lönepåslaget, ”för jag känner inte dig”.

Miriami Hytönen blev först ställd. Och sedan arg. Hon kände sig orättvist behandlad.

– Så jag svarade att det är klart du inte känner mig om du aldrig är med ute i verksamheten, du sitter ju bara på ditt kontor.

Miriami frågade chefen om hon varit med ut på en hemtjänstrunda och sett hur de arbetar. När chefen svarade nej föreslog hon att hon skulle följa med på ett arbetspass.

Och så blev det. Chefen tog på sig jackan och följde med.

Ställer krav på nya chefer

Efteråt fick Miriami Hytönen höra att det var en bra grej och chefen följde med fler gånger och med olika personal.

Sedan dessa har det blivit ett krav Miriami Hytönen ställer på alla nya chefer.

Fem chefer senare har ingen hittills sagt nej. Miriami Hytönen jobbar i dag i hemtjänstens nattpatrull i Köping.

Hennes nuvarande chef Vicktoria Karlsson har följt med på flera arbetspass.

– Hon tar upp det på arbetsplatsträffar vad hon har sett och hur hon tycker det funkar, och så pratar vi om det, säger Miriami Hytönen.

Inte övervakning

Vicktoria Karlsson berättar att hon bara varit chef för larmpatrullen i ett år och själv tänkt följa med på nattpass, men att det varit svårt att få till med hennes arbetstider.

När hon fick frågan av Miriami Hytönen tog hon tag i det.

– Det var jättebra att hon tog upp det och det var fantastiskt roligt att följa med ut och se jobbet ut deras perspektiv.

Vicktoria Karlsson är undersköterska i grunden och betonar att hon inte följer med och står med händerna på ryggen och observerar.

– När jag är med så gör jag så mycket jag kan, jag är med och jobbar.

Första gången hon dök upp blev dock medarbetarna lite paffa. Det är viktigt att visa att det inte handlar om övervakning, säger Vicktoria Karlsson.

Miriami Hytönen tillsammans med chefen Viktoria Karlsson.



Mer rättvis lön

– Oj, men gud vad gör du här, sa dom. Men de slappnade av när jag sa att jag bara är här för att se att ni har det bra.

Att chefen varit med ut har både lett till en mer rättvis lön och att arbetsmiljön förbättrats, tycker Miriami Hytönen.

Både restiden och besöken hos brukarna planeras bättre nu.

– Hon kan även se om vi har för mycket tid hos en brukare så kan vi dra ner där och få mer tid någon annanstans.

Tar tid

Miriami Hytönen tycker att fler borde be sin chef följa med ut på golvet för att få bättre insyn i vad jobbet som undersköterska innebär.

Inte minst fatta hur stressigt det kan vara i dagens hemtjänst som ständigt jagar minuter. Den som lyfter kritik mot snäva restider får inte sällan till svar att det ser bra ut i planeringen.

När chefen själv får uppleva ett arbetspass blir det svårare att inte hålla med om bristerna i arbetsmiljön.

– Då kan vi visa att det här tar faktiskt tid, och de kan själva se att vi är stressade för att vi inte hinner med, säger Miriami Hytönen.

Vicktoria Karlsson kan bara hålla med.

– Det allra viktigaste med det här är att man får en större förståelse för när de säger att det här går inte, för man har sett det själv.