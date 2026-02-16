Facket hotar med strejk på Chopchop

Arbetet har i granskningen Rädslans restaurang granskat den snabbväxande restaurangkedjan Chopchop. Bakom framgångarna har vi avslöjat en värld av brännskador, övervakningskameror och livrädda, kinesiska gästarbetare.

Avslöjandena har retat upp fackföreningsrörelsen rejält. Nu varslar facket Livs om strejk på Chopchops matfabrik Gigachop. Om inte arbetsgivaren går med på att teckna kollektivavtal bryter strejk ut tisdagen den 3 mars klockan 01.

40-tal restauranger

Samtidigt har Hotell- och restaurangfacket, HRF, inlett förhandlingar om kollektivavtal med Chopchop. Att två förbund haft möten med arbetsgivaren beror på att Chopchop både har en matfabrik i Rosersberg i Stockholm, Gigachop, där exempelvis kycklingen styckas, och ett 40-tal restauranger landet över.

Som tidningen Hotellrevyn rapporterat hade HRF nyligen ett möte med Chopchop, där arbetsgivaren meddelade att man vänt sig till arbetsgivarorganisationen Visita för att eventuellt bli medlem där. Om det skulle ske ansluts de automatiskt till kollektivavtal.

– Vi bjöd in till ett förutsättningslöst möte. De var jätteintresserade och berättade att de hade initierat samtal med Visita, sade HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm till Hotellrevyn nyligen.

Visita har inte velat svara på Arbetets fråga om hur det går, utan hänvisar till att det är interna processer.

Inte nöjda

Men Livs är alltså inte lika nöjda och i fredags varslade förbundet om strejk på Gigachop. I ett brev som Livs skickat till arbetsgivaren skriver facket att de under en längre tid försökt få till kollektivavtal med bolaget. ”Arbetsgivaren har dock vägrat att teckna kollektivavtal…”, skriver Livs.

Arbetet har sökt både Livs och Chopchop.

Livs svarar att de inte kommer ge någon intervju i nuläget. Förbundets pressansvariga skriver i ett mejl att varsel är ett ”naturligt nästa steg när förhandlingarna avstannat”.

Hon skriver också att frågan nu ligger hos Medlingsinstitutet, alltså den myndighet som medlar i konflikter på arbetsmarknaden, och tillägger: ”Livs förhoppning är att ett avtal kommer på plats utan att förbundet behöver verkställa konflikten.”



