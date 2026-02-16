Artikeln i korthet Eshagh Najmeddin, i dag fackligt aktiv inom Fastighets i Sverige, fick ett avrättningsbeslut i Iran som ung efter att ha försökt organisera sig och sina kamrater fackligt. Han följer dagligen vad som händer i Iran, där regimen slår ner demonstrationer med dödligt våld.

Protesterna i Iran, särskilt efter Mahsa Jina Aminis död 2022, kräver förändring och frihet, särskilt för kvinnor, i ett samhälle där många har det svårt eknomiskt med stigande inflation.

Eshagh Najmeddin hoppas på en diplomatisk lösning snarare än militär inblandning från västvärlden.

Eshagh Najmeddin, 62, har med fasa tittat på bildklippen från Iran som han fått skickade till sig från de våldsamma demonstrationerna.

Fruktansvärda scener som föreställer dödade iranier som haft mod att ta sig ut på gatorna för att demonstrera mot den iranska regimen.

— Regimen kan ha dödat uppemot 35 000 personer under de senaste demonstrationerna enligt internationella medier. En och en halv människa varje sekund. Det är katastrof, säger Eshagh Najmeddin.

Dödstalen i Iran Uppgifterna om hur många som dödats under protesterna i Iran varierar kraftigt. Iranska statsmedier uppgav den 21 januari att 3 117 personer dödats. Människorättsorganisationen HRANA rapporterade den 28 januari 6 301 bekräftade dödsfall, samtidigt som över 17 000 fall var under utredning. Källor inom Irans hälsodepartement har uppgett för Time Magazine att fler än 30 000 personer kan ha dödats. FN:s rapportör för Iran talar om tiotusentals dödsoffer.

Dömd till döden som 18-åring

Han var själv med om att hotas till livet i Iran 1982 av Islamiska revolutionsgardet. Efter att ha blivit inkallad till militärtjänstgöring som 18-åring försökte han organisera sina kompisar på den militära anläggningen för att driva deras rättigheter.

— Men militärledningen märkte det. Jag blev inkallad på militärbasen där jag var och fick sedan ett avrättningsbeslut.

Men en general som varit med under förhandlingarna i militärdomstolen räddade livet på honom genom att ge honom permission. Då kunde han packa sina väskor och lämna anläggningen innan avrättningsbeslutet skulle verkställas dagen därpå.

Till slut hamnade han i Sverige och som facklig för Fastighets på Samhall i Stockholm.

— Nu kan jag äntligen driva de anställdas rättigheter, säger Eshagh Najmeddin.

Internet släktes ner

Han pratar dagligen om händelseutvecklingen med andra exiliranier, både inom Fastighets och utanför. Eshagh Najmeddin är ordförande för Fastighets distriktsklubb på Samhall i Stockholm.

”Den yngre generationen kräver förändring”, säger Eshagh Najmeddin.

Han följer olika chattgrupper där tiotusentals iranier uppdaterar varandra om det som sker i landet. Hela släkten finns kvar i Iran. När internet släcktes ner tappade han kontakten med dem. Nu har de åter kontakt.

— Vi svenskiranier tänker på det här dygnet runt. Vi har ju alla delar av våra familjer och släkter kvar i Iran, säger Eshagh Najmeddin.

Han konstaterar att iranierna varit ute på gatorna i landet och protesterat många gånger de senaste 45 åren, ända sedan den iranska revolutionen 1979.

Kräver förändring

Extra kraftfulla och omfattande protester utbröt när den 22-åriga kurdiska kvinnan Mahsa Jina Amini dog efter att ha gripits av Irans moralpolis för att ha burit sin slöja ”felaktigt” i september 2022. Protesterna genomfördes under parollen Kvinna, liv frihet.

— Regimen krossade rörelsen. Men den yngre generationen kräver förändring, att Iran ska anpassa sig och bli ett modernt samhälle. Kvinnorna vill vara fria och kunna klä sig som de själva vill, säger Eshagh Najmeddin.

”Aldrig varit så här stort”

Nu har iranierna också fått det svårt ekonomiskt med stigande inflation som gör att den inhemska valutan förlorar allt mer i värde.

Eshagh Najmeddin följer med oro utvecklingen i Iran.

— Den här gången kom miljoner människor ut och protesterade mot regimen. Så stort har det aldrig varit förut. Jag tror inte att det kommer att stanna där, säger Eshagh Najmeddin.

USA:s president Donald Trump har placerat krigsfartyg i Persiska viken och har hotat den iranska regimen med att attackera landet om man fortsätter med massavrättningar. USA har också ställt flera andra krav på Irans regim.

Eshagh Najmeddin hoppas fortfarande på en diplomatisk lösning. Han anser att Trump borde satsa på att stärka oppositionen i Iran i stället för att gå till militär attack.

— Jag är för fred. Jag vill inte att världen ska vara i krig. Samtidigt lever vi i en tid där många med makt inte förstår människors rättigheter. Då kanske det blir nödvändigt ibland att gå in militärt, säger han.