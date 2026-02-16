Artikeln i korthet Forskare studerade elva företag i Sverige och Norge för att undersöka effekterna av förkortad arbetstid på hälsa, välmående och balansen mellan arbete och fritid.

Resultaten visade att kortare arbetstid kan minska stress och förbättra produktivitet, välmående och hälsa.

På Jönköping Energi deltog 60 anställda i projektet.

Forskare från Karlstads universitet har följt elva företag både privata och offentliga, för att ta reda på hur förkortad arbetstid påverkar de anställdas hälsa, välmående och balans mellan arbete och privatliv.

Jönköping Energi valde att vara med i studien mot bakgrund att distansarbete varit ett självklart val för tjänstemännen sedan pandemin.

– Men yrkesgrupper som tekniker och elektriker kan inte jobba på distans. Vi ville ta reda på hur vi kan vara attraktiva för de grupperna och skapa en flexibilitet i vardagen även för dem, säger Helena Lundstedt, ansvarsområdeschef för HR och hållbarhet på Jönköping Energi.

”Projektet väckte också filosofiska frågor om vad arbete är, vad är det egentligen som skapar värde? Det viktiga är ju leveransen och inte exakt tiden när man stämplar in och ut”, säger Helena Lundstedt, affärsområdeschef, hr, Jönköping Energi.

Började med en dag ledigt

Industrielektrikern Jesper Käki är en av 60 anställda på Jönköping Energi som deltagit.

Han jobbar i energibolagets värmeverk med motorer, temperaturgivare, flödesgivare och tryckgivare, allt det som gör att värmeverket får ut fjärrvärmen till kunderna.

När projektet startade var han först ledig en dag i veckan och jobbade fyra. Men han har alltid fullt upp hemma när han är ledig.

– Så jag kände inte den där wow-känslan som jag hade väntat mig.

”Skönt att hinna handla innan alla andra slutar jobbar”

Han prövade då att jobba kortare dagar och sluta klockan 14 i stället för klockan 16. Då kände han tydlig skillnad på måendet.

– Det var skönt att komma hem tid och slippa vardagsstressen. Att kunna åka i väg och träna efter jobbet och hinna handla innan alla andra slutar, säger han.

60 av bolagets 350 anställda var med i projektet. De fick gå ner upp till 20 procent av sin arbetstid med bibehållen lön. Hur mycket arbetstiden kunde kortas varierade i olika grupper.

Alla grupper fick hitta sina tidstjuvar och se vad som kunde effektiviseras, som att hålla kortare möten och förbättra logistik.

Blev inte lika många möten

Om någon till exempel åkte till en viss plats för att utföra ett jobb passade den på att göra även kollegans jobb när man ändå var där för att spara tid och bilresor.

– Flera har sagt att det blev bättre sammanhållning under det här projektet, säger Helena Lundstedt.

Jesper Käki var inte på lika många möten som han brukar.

– Det blev inte heller att man kallpratade lika länge när man bara hade sex timmars arbetsdag, säger han.

Kan ge minskad stress

Forskningsprojektet avslutades efter ett halvår. Forskarna kom fram till att förkortad arbetstid kan ge minskad stress, bättre hälsa och ökad produktivitet. (se faktaruta).

Helena Lundstedt tycker det är svårt att dra säkra slutsatser när projektet bara varade så kort tid. Än har inte Jönköping Energi beslutat om det blir en fortsättning på arbetstidsförkortningen.

– Men det vi hört är att våra anställda bättre hann återhämta sig efter ett nattskift eller tung beredskapsvecka, vilket gjorde att man sov bättre. Det ledde till att man fick det bättre hemma och blev mer engagerad på jobbet. En väldigt positiv spiral, säger hon.

Nyfiken på de långsiktiga effekterna

Men allt var inte bara positivt. De som arbetade i driften upplevde till exempel att det blev tufft med förkortad arbetstid när kylan kom och det alltid saknades någon i skiftlaget.

Jesper Käki, HSO, industrielektriker, Jönköping Energi.

Jesper Käki är även huvudskyddsombud för fackförbundet Vision.

Han hoppas att det blir en fortsättning på arbetssättet på arbetsplatsen.

Han är nyfiken på om de positiva effekterna skulle hålla i sig även över längre tid.

– Det vore intressant att veta om de skulle klinga av när man vant sig vid kortare arbetstid, ungefär som att man först är jätteglad över en höjd lön, men efter några veckor tänker man ju inte på det längre, säger han.