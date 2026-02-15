En vanlig arbetsdag på en rörmokarfirma utanför Jönköping slutade i konflikt, rapporterar tidningen Byggnadsarbetaren. Under våren 2024 gjorde en 22-årig man sin tre månader långa praktik på företaget.

En dag ville praktikanten gå hem en timme tidigare. Enligt honom själv hade arbetsledaren sagt ja till det tidigare under dagen.

Men när han skulle gå sa arbetsledaren nej, och menade att han aldrig gett sitt tillstånd. I stället sa arbetsledaren att praktikanten skulle stanna kvar och fortsätta arbeta.

Inget skadestånd

Situationen ledde till irritation hos praktikanten och det resulterade i att han slog arbetsledaren i ansiktet med knytnäven. Enligt polisens förundersökning orsakade slaget smärta, svullnad och blånad vid ena ögat.

Praktikanten erkände slaget men hävdade att det var i självförsvar. Jönköpings tingsrätt tror inte på det eftersom ett vittne såg händelsen. Praktikanten dömdes för misshandel och straffet blev villkorlig dom och böter på 9 200 kronor.

Arbetsledaren fick inget skadestånd.