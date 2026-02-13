Artikeln i korthet I september 2024 meddelade arbetsgivaren att nattbemanningen på kommunens äldreboenden skulle skäras ner från två personal till tre.

Undersköterskan Tanja Olesen bestämde sig för att bli skyddsombud. Tillsammans med kollegor på sitt eget och andra äldreboenden drog hon igång protester mot kommunens beslut.

I januari återställdes nattbemanningen till tidigare nivå.

Det var i september 2024 som arbetsgivaren meddelade att nattbemanningen skulle bantas.



På boendena Solhaga, Tolsjöhemmet, Bräddegården och Villa videbäck försvann en av tre personal på natten. Boendena har alla cirka 40 boende, varav flera med demens.



Tanja Olesen, undersköterska på Solhaga, beskriver hur de inte längre hann svara på alla larm och hur den tajta bemanningen gick ut över brukarna.

– Jag bröt ihop i bilen och grät på vägen hem, säger hon.

Anmälde arbetsgivaren

Tanja Olesen bestämde sig för att bli skyddsombud. Tillsammans med andra skyddsombud, och personalen på Solhaga och Tolsjöhemmet, protesterade hon mot nedskärningen.

De skrev bland annat brev till politikerna i nämnden, och krävde att kommunen skulle göra en undersökning av arbetsmiljön.

Till slut anmälde de arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion, men innan de hunnit ställa några krav backade Lidköpings kommun.

I januari höjdes bemanningen och nu är det tre på natten igen på alla boenden.

Fått hjälp av Kommunal

Enligt Tanja Olesen var stödet från Kommunals sektion och huvudskyddsombud avgörande. En ombudsman har också drivit en tvist om hindrade av skyddsombud.

– Kommunal har verkligen hjälpt mig. Man brukar ju säga att facket, det är vi medlemmar – men det finns jättebra stöd att få, säger hon.

Tanja Olesen är stolt över att hon och kollegorna inte gav upp.

– Det har varit hårt motstånd hela tiden och jag har funderat på om det ens är värt jobba kvar i vården. Men nu känns det jätteskönt.

Så lyckas ni påverka – tre tips från Tanja Ta hjälp av Kommunal, det finns stöd att få både från sektionen och huvudskyddsombud. Ombudsmän kan ta strid om arbetsgivaren motarbetar skyddsombuden. Stötta varandra om ni är flera skyddsombud och fokusera på de kollegor som hänger med hela vägen, inte de som inte vågar säga ifrån. Kontakta alla politiker som sitter i den nämnd som hanterar frågor om den verksamhet du jobbar i, inte bara ordföranden, och förklara hur er arbetsmiljö drabbas.