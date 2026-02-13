Tanja bröt ihop av stress – vägrade gå med på kommunens neddragningar
Tanja Olesen grät av stress i bilen efter jobbet när hon såg hur kommunens neddragningar slog mot personal och boende. Men sen bestämde hon sig för att ta striden.
Det var i september 2024 som arbetsgivaren meddelade att nattbemanningen skulle bantas.
På boendena Solhaga, Tolsjöhemmet, Bräddegården och Villa videbäck försvann en av tre personal på natten. Boendena har alla cirka 40 boende, varav flera med demens.
Tanja Olesen, undersköterska på Solhaga, beskriver hur de inte längre hann svara på alla larm och hur den tajta bemanningen gick ut över brukarna.
– Jag bröt ihop i bilen och grät på vägen hem, säger hon.
Anmälde arbetsgivaren
Tanja Olesen bestämde sig för att bli skyddsombud. Tillsammans med andra skyddsombud, och personalen på Solhaga och Tolsjöhemmet, protesterade hon mot nedskärningen.
De skrev bland annat brev till politikerna i nämnden, och krävde att kommunen skulle göra en undersökning av arbetsmiljön.
Till slut anmälde de arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion, men innan de hunnit ställa några krav backade Lidköpings kommun.
I januari höjdes bemanningen och nu är det tre på natten igen på alla boenden.
Fått hjälp av Kommunal
Enligt Tanja Olesen var stödet från Kommunals sektion och huvudskyddsombud avgörande. En ombudsman har också drivit en tvist om hindrade av skyddsombud.
– Kommunal har verkligen hjälpt mig. Man brukar ju säga att facket, det är vi medlemmar – men det finns jättebra stöd att få, säger hon.
Tanja Olesen är stolt över att hon och kollegorna inte gav upp.
– Det har varit hårt motstånd hela tiden och jag har funderat på om det ens är värt jobba kvar i vården. Men nu känns det jätteskönt.