Artikeln i korthet Socialdemokraternas föreslår hårdare EU-regler för underentreprenörskedjor i riskfyllda branscher som bygg, städ och transport. Partiet vill också införa ett maxtak för hur många led av underentreprenörer man får anlita i ett projekt.

Delar av förslaget röstades igenom i EU-parlamentet – men majoriteten strök skrivningen om ett maxtak för antalet entreprenörsled.

Facket Byggnads kallar dagens situation på arbetsmarknaden för ”oanständig” och stöttar S-förslaget. Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen är emot idén om ett maxtak, eftersom de menar att det skulle skada konkurrensen för mindre företag. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Vi vet hur det ser ut i de här kedjorna. Det går från vita till gråa, till svarta jobb – till rent kriminellt företagande. Nu vill vi slå undan benen på de här skitföretagen, säger EU-parlamentariker Johan Danielsson (S).

Han har varit en av de drivande bakom förslaget, som kommer från S-gruppen i parlamentet.

På torsdagen röstade parlamentet ja till delar av S-förslaget – och skickar därmed en uppmaning till EU-kommissionen om att anta en ny strategi mot arbetslivskriminalitet.

I strategin pekas de långa underentreprenörskedjorna ut som ett hot mot arbetare och en sund konkurrens.

Hårdaste kraven fick nej

Samtidigt togs en skarp skrivning bort – om att kapa antalet led av underentreprenörer i ett projekt, till Socialdemokraternas besvikelse.

– Att de blåbruna röstade bort den tydliga uppmaningen om ett direktiv som begränsar längden på kedjorna av underentreprenörer i riskbranscher är ett bakslag, säger Johan Danielsson (S) efter omröstningen.

Men striden om ett tydligt maxtak för underentreprenörerna är inte över – S tänker ta med sig frågan till EU-kommissionen och försöka påverka in i det sista så att det ändå tas med det i en eventuell ny EU-lag, meddelar Johan Danielsson.

Om lagen blir verklighet ska den utöver byggbranschen gälla även för andra så kallade “riskbranscher” – som städ och transport.

Facket: ”Är oanständigt”

S-förslaget hyllas av facket Byggnads, som länge drivit på för samma sak.

– För mig handlar det om att det här är oanständigt. När man staplar företag på varandra i flera led blir det mindre och mindre pengar kvar till dem som gör jobbet längst ner i kedjan, säger Byggnads ordförande Kim Söderström.

Även Byggnads vill sätta ett maxtak – att byggbolag inte ska få anlita bolag i fler än max två led under sig.

Men att förbjuda ett visst antal underentreprenörsled blir att rikta fokus åt helt fel håll, tycker arbetsgivarsidan.

Arbetsgivarna: Fler bolag är bara positivt

– En tvingande lagstiftning får väldigt negativa konsekvenser. Det kommer att göra det svårare för små företag att konkurrera med större, säger Mats Åkerlind, vice vd för Byggföretagen.

Han ser inte antalet bolag i ett projekt som något problem i sig – tvärtom.

De senaste decennierna har arbetarnas arbetsmiljö blivit bättre tack vare att fler företag är inblandade i byggprojekt i dag, menar Mats Åkerlind.

Han konstaterar att antalet dödsfall och olyckor på svenska byggarbetsplatser minskat kraftigt sedan 1990-talet, samtidigt som antalet företag i byggsektorn mer än fördubblats.

– Det talar ju för att specialisering, och att man gör det som man faktiskt behärskar och som man har utbildning för, är framgångsrikt, säger han.

Vill ha svenska kontrakt

Det får Byggnads ordförande Kim Söderström att reagera starkt.

Att prata om specialisering är vilseledande när det, enligt hans mening, bara handlar om lågavlönade arbetare från andra länder.

– De här så kallade specialisterna, varför tjänar de alltid sämre? Det är väl det som är det speciella.

Om de svenska byggjättarna hade menat allvar med att vilja säkerställa goda arbetsvillkor i sina byggprojekt finns det “ett enkelt sätt”, enligt Kim Söderström:

– Jag struntar ju i om arbetskraften kommer från Polen eller Estland. Det är skit samma, men låt människorna bli anställda på det här stora svenska företaget i stället för att anlita massa andra bolag.