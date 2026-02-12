I tisdags vann den norske skidskyttestjärnan Sturla Holm Lägreid OS-brons.

I en känslosam, och i ärlighetens namn, lite märklig efterföljande intervju avslöjar Holm Lägreid att han trots framgången mest är ledsen.

– Det har varit den värsta veckan i mitt liv.

Skapat rubriker över hela världen

Sedan följer en redogörelse kring hur olympiern ett halvår tidigare träffat vem han menar är hans livs kärlek.

Tråkigt nog var han otrogen bara tre månader in i relationen och paret gjorde slut.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Den tårdrypande intervjun skapade rubriker i medier över hela världen och överskuggade lagkamratens Johan-Olav Botns guld i samma gren.

Egoistiskt och osmakligt, tyckte sportentusiaster. Och det går inte annat än att hålla med om.

Men inte om att det skulle vara mest synd om världens bästa skidskytt.

Förnedrande avslöjande

Tänk dig själv att du träffar någon du tycker om och det säger klick. Personen verkar ordnad, reko, målmedveten och hel och ren.

Ni inleder en kärleksrelation men bara månader in gör personen ett övertramp så stort att allt går i kras.

Ett enormt svek och en enorm förödmjukelse, bara det. För att inte tala om den kraft det ändå krävs att lämna någon man älskar.

Att samma person sedan väljer att förödmjuka dig ytterligare genom att berätta för hela världen (ja, för det har verkligen blivit en världsnyhet!) är ofattbart egoistiskt.

För att inte säga förnedrande.

Följer toxiskt reality-mönster

Är otrohet oförlåtligt? Det finns inget rätt eller fel där. Alla tycker olika och alla situationer är olika.

Men när Holm Lägreids ex nu mer eller mindre tvingats uttala sig i media behöver man ha med sig en sak. Det handlar inte längre bara om otrohet utan om offentlig förödmjukelse.

Inte nog med att den stackars tjejen ska hantera vad man får ana var ett riktigt kämpigt uppbrott.

Nu behöver hon också förhålla sig till medierna och till alla de människor som fortfarande verkar tycka att tårar och ”stora gester” är gulligt och som uttrycker sina sympatier.

För den som trillat ner i reality-tv-träsket, eller dejtat någon som inte är så schysst, är mönstret inte nytt.

Ånger och tårar blir ett sätt att sätta känslomässig press på den person man säger sig älska men inte verkar kunna behandla på ett vettigt sätt.

Selektivt ångerfull

Den stormiga, toxiska kärlekens stora gester romantiseras ju rätt ofta.

Glädjande nog verkar exet också luttrad. Hon låter sig inte luras eller förföras av en ångerfull mans tårar utan väljer i stället att gå vidare med sitt liv.

Det känns som en kollektiv guldmedalj för kvinnor som behandlats som skit.

Men Holm Lägreid ångrar sig inte och ber varken sin lagkamrat eller sitt ex om ursäkt.

Och kanske skulle den molokne skidskytten haft en chans om han inte basunerat ut sina snedsteg till hela världen.

Vem vill egentligen vara det bedragna, dumma exet som gick tillbaka i allas ögon?

Om ändå en självupptagen man tänkte så långt.