Artikeln i korthet Marie Hansson, kock vid ett äldreboende, blev uppsagd efter att ha tagit potatisskal och matrester från jobbet för att mata sina grisar.

Skurups kommun ansåg att det var stöld och avskedade henne.

Eftersom Marie ansåg att det saknades förvarningar och regler kring detta stämde hon kommunen vilket ledde till en förlikning där hon fick ett skadestånd på 500 000 kronor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vad får man egentligen ta med sig hem från jobbet? Inte ens sopor? Marie Hansson tyckte hon gjorde kommunen en tjänst när hon tog potatisskal och andra matrester från slasken på jobbet för att mata sina Linderödssvin.

– Det var sådant som ändå skulle gå i soporna.

Men Skurups kommun som driver äldreboendet där hon arbetade som kock höll inte med.

Hon kallades till ett möte med sin närmsta chef och HR och fick veta att hon skulle bli uppsagd.

Skämtar de?

– Först trodde jag att det var ett skämt, sedan tänkte jag att jag stämmer dem.

Två saker gjorde att hon tänkte att det de gjorde var fel. Det ena var att de sa att det var stöld.

– Hur kunde de säga att det var stöld när det handlar om sopor som inte var värda något. Det gick inte ihop.

Marie Hansson kunde inte tro sina öron när hon fick veta att hon fått sparken.

Anställd i 17 år

Det andra var att hon inte fick någon förvarning.

– Det fanns inte någon information någonstans om att vi inte fick ta hem potatisskal. Och jag fick ingen förvarning, säger hon och påtalar att det oftast är en hel process innan någon får sparken. Först en muntlig varning, sedan en skriftlig varning och till sist kanske omplacering.

– Men här kom det från ingenstans efter 17 års anställning, det stod inte ens i egenkontrollpärmen att man inte fick göra så här.

När rättegångsdatum för stämningen var satt fick kommunen kalla fötter. Rättegången ställdes in och det blev en förhandling som slutade med fölikning i stället. Marie Hansson kom därifrån med ett skadestånd på 500 000 kronor från Skurups Kommun.

”Vi pratar om sopor”

Eftersom hon inte är med i facket fick hon använda skadeståndet för att betala advokatfirman som hon tog hjälp av. Hur mycket de fick vill hon inte säga.

Men var det mer eller mindre än vad du själv fick behålla?

– Jag fick mer.

Nu jobbar Marie på en förskola och trivs bra.

Sydsvenska Dagbladet som var först att skriva om detta har pratat med kommunen som menar att det är vanligt att personalärenden slutar med förlikning.

– Beloppet är ett resultat av en förhandling där man tar hänsyn till flera faktorer. Alltifrån möjliga rättegångskostnader, den tid och resurs det skulle ta att fortsätta processa och så vidare, säger kanslichef Egil Ceylan, till dem.

I dag har Marie Hansson ett nytt arbete som kock på en förskola där hon trivs bra. Men fortfarande tycker hon att det hon varit med om är absurt.

– Det är inte så att jag har mördat någon, hotat någon eller trakasserat någon. Hade det varit så hade jag kanske mer förstått det. Men vi pratar liksom sopor.