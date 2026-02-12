Artikeln i korthet Åmåls kommun anslöt sig till den nationella ”heltidsresan” 2018 för att försöka lösa problemet genom att främja heltidstjänster, men ekonomiska problem har lett till att de pausat projektet fram till 2027.

Joachim Örtegren, från Kommunal, betonar att kvinnliga anställda drabbas mest och menar att personalen inte ska bäras som en budgetbuffert.

Trots ekonomiska utmaningar finns det enighet om att kommunen på sikt måste återuppta arbetet med att erbjuda heltidsanställningar för att kunna rekrytera nödvändig personal. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Hur ska de kunna leva på sin lön? Den frågan har Joachim Örtegren burit på i tre år. Medellönen för en undersköterska som arbetar 75 procent i Åmål är runt 23 000 kronor innan skatt.

– Man ska inte behöva vara beroende av någon annan för att klara sig ekonomiskt.

Den här låga lönen blir kännbar både nu och framåt i tiden eftersom pensionen också blir lägre.

2018 anslöt sig Åmåls kommun till heltidsresan just för att ändra på det. Det är en gemensam överenskommelse som gjorts för hela landet av facket Kommunal och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Att en kommun går med betyder att de ska sträva efter heltidstjänster inom bland annat äldreomsorg och LSS.

Upprörd över stopp

Men några år in på 2020-talet blev ekonomin sämre och de två senaste åren pausade Åmål resan mot heltid för att spara. Nu har man valt att förlänga stoppet fram till 1 januari 2027, något som Provinstidningen i Dalsland var först att berätta om.

– Jag var upprörd redan från början, säger Joachim Örtegren.

Det är inte bara i Åmål som heltidsanställningarna bromsas. När Kommunalarbetaren undersökte läget i kommunerna för ett år sedan (se faktaruta) var det närmare tjugo kommuner som såg sig tvungna att pausa heltidsresan på grund av dålig ekonomi.

Kommunerna som pausar heltid I en enkätundersökning med alla Sveriges kommuner svarade följande att de pausat heltidsresan på grund av ekonomin under 2024 eller 2025. Bjurholm Färgelanda Gagnef Gislaved Haninge Högsby Lessebo Norrtälje, TioHundra AB Trelleborg Uppvidinge Vaxholm Åmål Östra Göinge Fagersta Kinda Vilhelmina Säffle Källa: Kommunalarbetaren 2025 Läs mer

Kvinnor tar smällen

Joachim Örtegren är medveten om att det är ett ansträngt läge för många kommuner.

– Personalens anställningar ska ändå inte vara en buffert för att få ihop budgeten. Det är i första hand de kvinnliga anställda som får ta smällen.

Helena Wretman är chef för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmål. Hon är ansvarig för anställda inom äldreomsorgen och LSS och menar att de verkligen skulle vilja anställa på heltid.

– Vi gick 27 miljoner back när vi gick med i heltidsresan. Efter pandemin kom både Ukraina och elkrisen. Det är bättre nu, men det behöver bli ett stabilt läge, säger hon och påpekar att det är ett politiskt beslut.

Helena Wretman chef för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmål.

Låga löner

Hon håller med om att lönerna som betalas ut till deltidarna blir låga.

– Så är det ju och det är en debatt som behöver tas centralt, vad är en undersköterska värd. Det behöver ses över. Sjuksköterskorna har fått upp sin lön.

Hon håller däremot inte med om att kommunen använder deltidspersonalen som en buffert för att klara budgeten. Och pekar på att det blev ett överskott av anställda som arbetade på eftermiddagen utan att det fanns ett behov för det.

– Det kostade för mycket, säger hon och menar att heltid är ett mål för alla politiker från alla partier och för tjänstemännen.

Heltider igen?

Den 1 januari 2027 är pausen från heltidsresan slut, om inte det nya styret efter höstens val beslutar sig för att förlänga den.

–Jag tror att vi kommer att behöva anställa på heltid för att kommunen ska kunna rekrytera den personal vi behöver.

Det sista är hon och Joachim Örtegren överens om. Han skulle vilja få till ett möte under hösten för att bestämma hur det ska gå till att införa heltid.

– Vi måste tänka helt nytt kring hur ett heltidsschema ska se ut så att det inte blir för pressat, säger han.