Här är tjänstemännens största olycksrisk på jobbet

Artikeln i korthet Under 2024 rapporterades över 5 000 arbetsskador för privatanställda tjänstemän till Afa Försäkring.

Fallolyckor är den vanligaste typen av arbetsplatsolyckor för tjänstemän.

För dem som är äldre än 45 år är det inte ovanligt att fallolyckor leder till benbrott och bestående men. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Drygt 5 000 arbetsskador som gäller privatanställda tjänstemän anmäldes 2024 till Afa Försäkring.

Det innebär fler än 400 arbetsskador i månaden.

När det gäller olyckor på jobbet dominerar fallolyckorna bland tjänstemän.

Allra vanligast är att ramla utomhus och risken är större under vintermånaderna. Men även fall inomhus är ganska vanligt och att ramla i trappor.

– Fall är ju en olycka som kan drabba alla. Så fort man förflyttar sig finns risken att ramla, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

Chefer i handeln ramlar mer

Ju mer man rör sig på jobbet, desto större fallrisk.

Bland tjänstemännen ramlar till exempel chefer som jobbar i skolor oftare än andra, men också chefer inom handeln trillar oftare än andra tjänstemän.

– Det hänger nog samman med att de rör sig mycket ute ute på skolgårdar, och i butiker för cheferna i handeln.

Att fallolyckor toppar olycksstatistiken för tjänstemän beror också på att risken för andra olyckor är ganska liten. De flesta tjänstemän arbetar inte med farliga verktyg eller maskiner till vardags.

– Fall är helt enkelt den största risken tjänstemän har i vardagen, säger Anna Weigelt.

Stor risk för bestående men

Att snubbla, halka eller trilla på jobbet kan låta ganska odramatiskt, men fallolyckorna kan få allvarliga konsekvenser.

– Särskilt om man är 45 år eller äldre är det ganska stor risk att få bestående men om man till exempel bryter armen.

Nästan 1 200 tjänstemän skadade sig så allvarligt i arbetsolyckor 2024 att de blev sjukskrivna i minst 30 dagar, hade motsvarande läkningstid eller fick bestående men av olyckan.

Sju gånger större risk för arbetare

Även om det innebär att i genomsnitt hundra tjänstemän i månaden drabbades av en allvarlig arbetsolycka, så är risken ändå liten i jämförelse med gruppen arbetare.

Anställda i arbetaryrken har sju gånger högre risk att skadas allvarligt i en olycka på jobbet än anställda i tjänstemannayrken, enligt AFA:s statistik.

Förutom olycksfallen som inträffar på jobbet, drabbas tjänstemän även av olycksfall på väg till eller från jobbet.

Där dominerar cykelolyckor följt av fallolyckor utomhus och det är fler kvinnor än män som drabbas av färdolycksfall.

– En möjlig förklaring är att män i större utsträckning pendlar med bil. Trafikolyckor som involverar bil regleras av trafikförsäkringen och ingår därför inte i Afas statistik, säger Anna Weigelt.