Artikeln i korthet En arbetsplatsolycka där en man omkom har lett till en lång rättsprocess, över fem år senare prövas fallet i domstol.

Åklagaren åtalar en person och kräver en företagsbot på fyra miljoner, medan familjen begär skadestånd. Den åtalade nekar till brott. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den äldste brodern, navet i en stor syskonskara. Han som höll ihop alla i familjen. Som lät småsyskon bo hos honom, fixade jobbmöjligheter, svarade i telefon mitt i natten.

Tills den där stolpen föll på jobbet. Träffade honom i huvudet. Avslutade livet innan han hunnit fylla 35.

Drygt fem och ett halvt år efter arbetsplatsolyckan är fem av hans syskon och hans pappa uppkopplade på videolänk till Attunda tingsrätt utanför Stockholm.

”Inte automatiskt ett brott”

Ett efter ett får syskonen sätta sig närmst kameran och berätta om sin bror.

Omtänksam, säger de. Snäll. En förebild.

Tårarna rinner.

Den åtalade mannens försvarare, kändisadvokaten och den tidigare justitieministern Thomas Bodström, betonar att det är en djup tragedi, att ingen förringar det.

– Men hur tragisk en olycka än är kan man inte automatiskt anses ha begått ett brott, säger han.

Och det är det som prövas nu – om mannen som sitter bredvid Thomas Bodström i tingsrätten har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott och genom oaktsamhet orsakat den omkomne mannens död.

Advokaten Thomas Bodström vid en tidigare rättegång.

Lång väntan

Redan 2014 slog Justitieombudsmannen fast att det är oacceptabelt att förundersökningar om olyckor där människor mist livet tar så mycket som fyra år. Sedan dess har målsättningen varit att utredningar ska vara klara inom 18 månader.

Trots det har det upprepade gånger dröjt betydligt längre.

Stämningen i det här fallet lämnades in våren 2025 och när rättegången nu hålls har den åtalade alltså väntat i fem och ett halvt år på svar på om han hålls ansvarig för en annan människas död. De anhöriga lika länge.

”Hoppas säkerhet ska prioriteras”

Thomas Bodström och hans klient vill inte kommentera situationen. Men redan i ett förhör som hölls under utredningen för ett drygt år sedan sa den misstänkte mannen att han tyckte det var fruktansvärt olyckligt att förundersökningen fortfarande pågick efter 4,5 år, för både honom och de anhöriga.

Åklagaren Anders Gustafsson som lett utredningen säger till Arbetet att en anledning till den tid som gått är att en rekonstruktion av olyckan tagit lång tid.

Målsägarbiträdet Sanna Bergenheim Everett, som företräder den omkomnes familj i rättegången säger att det viktiga för hennes klienter är att händelsen tagits på allvar och utretts.

– Inget kan ju göra att de får honom tillbaka. Men de är väldigt positiva till att det här prövas i domstol och hoppas att den här processen kan leda till att säkerheten på arbetsplatser prioriteras, säger hon och fortsätter:

– Deras förhoppning är ju att ingen ska behöva förlora livet på sin arbetsplats på det här sättet.

Åklagaren håller vd ansvarig

Vid olyckan arbetade den omkomne mannen med att montera en stålhall. Han och tre personer till satte upp stämp, en sorts metallstolpar som är till för att hålla uppe konstruktionen under byggtiden.

Ett av stämpen välte och träffade mannen i huvudet. Det var cirka fem meter långt och 35 kilo tungt. Han bar ingen hjälm. Tre dagar senare var han död till följd av skadorna.

Enligt åtalet har mannen vid Thomas Bodströms sida ansvaret för olyckan. Han var vd för företaget som tillverkat stålhallen. Åklagaren menar att han skulle ha sett till att stämpen säkrades mot ras och att det fanns skriftliga instruktioner för hur de skulle monteras på ett säkert sätt.

Så kallade stämp vid arbetsplatsen.

Kräver miljoner av företaget

Försvaret menar bland annat att skriftliga instruktioner inte behövdes.

Och pekar på att männen som utförde montaget inte var anställda hos stålhallstillverkaren, utan var ett externt montageteam som anlitats som underentreprenörer. Som så ofta i byggbranschen uppstår alltså en diskussion om var i en kedja av företag ansvaret för säkerheten landar.

Minst två förhandlingsdagar återstår i tingsrätten efter onsdagen.

Utöver det personliga åtalet mot vd:n yrkar åklagaren på fyra miljoner i företagsbot från företaget som tillverkat stålhallen.

Målsägarbiträdet begär också drygt 30 000 vardera i skadestånd till mannens föräldrar och nio syskon – totalt drygt 340 000 kronor. Det är därför syskonen vittnar, för att styrka att de haft en relation som ger rätt till ersättning.