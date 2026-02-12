Artikeln i korthet Det har skett en kraftig ökning av användandet av digitala system i arbeten som bovärdar och husvärdar, vilket har lett till att de dagligen hanterar flera olika appar och digitala system. Detta kan skapa stress, särskilt när systemen inte är integrerade eller användarvänliga.

Mer än var tredje arbetstagare upplever varje dag problem kopplat till IT-system. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att genomföra riskbedömningar och erbjuda utbildning vid införandet av nya system, men Arbetsmiljöverket har kunnat se brister hos många arbetsgivare.

I städbranschen används appar för att övervaka och rapportera arbetsmoment, vilket kan kännas övervakande för medarbetarna. Det är viktigt att appar används för att underlätta arbete snarare än att skapa osäkerhet eller stress.

Fast2, Lime, Proceedo, Ecoguard. För en utomstående är det som latin men bovärden Ola Oluayo rabblar de digitala systemen som ett rinnande vatten.

Varje gång han besöker en hyresgäst använder han minst två appar. Apparna styr arbetsdagen – där får han sina arbetsuppgifter, rapporterar in det han gjort, och beställer reparationer.

Sedan Ola Oluayo började som bovärd på Familjebostäder i Göteborgsförorten Kortedala för mer än 10 år sedan har yrket förändrats drastiskt.

– Vi har fått fler digitala arbetsuppgifter, men samtidigt måste vi hinna med det praktiska. Som skyddsombud kan jag se att det skapar stress hos många – särskilt de äldre medarbetarna, säger Ola Oluayo.

20 olika digitala system på jobbet

Björn Nordqvist, husvärd på bostadsbolaget Poseidon, ger en liknande bild. Apparna som introduceras på jobbet blir allt fler. Han räknar till drygt 20 olika digitala system som används på hans företag.

I vardagen använder han runt åtta olika appar i sitt arbete. Han vill inte tillbaka till papper och penna, men anser att arbetsgivaren behöver ta mer hänsyn till arbetsmiljön när nya system införs.

– Problemet är att vi har många olika system som gör liknande saker och som inte pratar med varandra. Det skapar onödig stress. Stora arbetsgivare borde bygga egna digitala system så att de anställda bara har ett fåtal att förhålla sig till, säger Björn Nordqvist.

Poseidons IT-chef Mats Nordell skriver i ett mejl:

”I dag finns många funktioner i olika system som inte pratar med varandra. Vårt mål är att minska ner antalet system som medarbetarna behöver.”

Arbetsmiljöverket: Ser brister när nya system införs

Mer än var tredje arbetstagare upplever varje dag problem kopplat till IT-system, enligt arbetsmiljöundersökningen för 2024. Forskning visar att systemen kan överbelasta hjärnans kognitiva del, den del som bearbetar information. Det kan leda till utmattning.

Arbetsmiljöverket har de senaste tre åren gjort riktade inspektioner där man undersökt den digitala arbetsmiljön.

Enligt myndighetens föreskrifter har arbetsgivare en skyldighet att riskbedöma när nya IT-system införs, och anställda som får nya arbetsuppgifter har rätt till introduktion. Men Malin Cato på Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivarna ofta brister i det.

– I våra inspektioner har vi sett att arbetsgivarna missar att ett nytt digitalt system faktiskt är ett nytt arbetsverktyg. Det kräver en riskbedömning och introduktion innan den införs. På samma sätt som när en ny maskin ska börja användas, säger hon.

Varje städmoment mäts

Damma, check, dammsuga, check. Hos vissa kunder förväntas Angeles Jernberg och hennes kollegor på Sodexo i Göteborg rapportera varje städmoment i appen. Det riskerar att skapa en känsla av att vara ständigt övervakad, att varje steg mäts.

Angeles Jernberg, städare och skyddsombud på Sodexo.

– Att appen mäter hur lång tid varje arbetsmoment tar kan skapa en oro. I bästa fall kan data användas för att se att vi städare behöver mer tid på vissa moment, i värsta fall till att övervaka oss.

– Vi kan inte stoppa teknikutvecklingen, men vi måste se till att tekniken används i rätt syfte, säger Angeles Jernberg.

Sodexo: Kunderna sätter krav på mätning

Petter Hjort är avdelningschef för facility management på Sodexo. Han säger att även städbranschen numer måste kunna möta kundernas önskemål om exempelvis realtidsrapportering.

– Tidigare har inte kunder i städbranschen efterfrågat realtidsrapportering, men det gör de nu. Det finns många fördelar, den digitala tekniken gör till exempel att vi kan städa där behoven finns. Det gagnar både oss och kunden.

Han är medveten om att nya digitala system kan leda till stress för städarna, men poängterar att riskanalyser görs när nya plattformar ska införas och att medarbetarna får utbildning.

– Det är viktigt att vi förklarar syftet med de förändrade arbetssättet, så att det inte skapar oro hos medarbetarna. Vi måste också skapa appar som är så användarvänliga som möjligt, säger Petter Hjort.

Facket: ”Utvecklingen går otroligt snabbt”

Även Victoria Björkman, regionalt skyddsombud för Fastighets, ser riskerna för en ökande digital stress i arbetaryrken. Hon tror att facken måste vara mer offensiva när det gäller att bevaka frågor som digital arbetsmiljö och övervakning av anställda.

”Digitala system får inte skapa dålig arbetsmiljö eller användas till övervakning”, säger Victoria Björkman, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Utvecklingen går otroligt snabbt nu. Det gäller att vi fackliga hänger med och kan ställa krav på arbetsgivarna. Digitala system ska ju användas för att underlätta arbetet. De får inte skapa dålig arbetsmiljö eller användas till övervakning, säger hon.

Enkät: Hur påverkar digitala system din arbetsvardag?

Daniella Gadsby, saneringstekniker och klubbordförande på företaget Belfor. Hur påverkar digitala system din arbetsvardag? – Det är både bra och dåligt med de digitala systemen. De kan underlätta, men ibland blir det stressande. Men kanske håller på med ett projekt och mobilen plingar för att vi hela tiden ska dokumentera med bilder vad vi gör. Hur kan arbetsgivarna minska den digitala stressen? – Jag tror det behövs bättre system som är anpassade efter våra arbetsuppgifter, och ännu bättre utbildning i varje system. Ibland får vi bara ut lappar när ett digitalt system ska introduceras. Men alla är inte på samma nivå digitalt, det krävs att cheferna informerar ordentligt och visar systemen innan vi ska börja jobba i dem.

Hasse Olsson, fastighetsskötare och skyddsombud på Riksbyggen i Örebro. Hur påverkar digitala system din arbetsvardag? – Hela min vardag påverkas av digitala system. Vid fasta ronderingar ska jag ska kryssa i otroligt detaljerat vad jag gjort och det speglas till kunden. – För felanmälningar ska vi inom 48 timmar ge återkoppling. Det blir en undermedveten stress beroende på vem man är som person. Riskbyggen satsar otroligt på digitalisering och det finns en övertro att det ska lösa andra problem, som att man inte behöver jobba med arbetsmiljön. Hur kan arbetsgivarna minska den digitala stressen? – Först och främst måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för arbetsmiljön och de ska ta hjälp av skyddsombuden.