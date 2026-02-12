Bad Bunny är kanske vår tids största latinamerikanska artist. Hans senaste album blev det första spanskspråkiga någonsin att vinna det prestigefyllda priset Album of the Year på Grammygalan.

Hans musik har fått människor över hela världen att vilja lära sig spanska och dansa salsa. Folk sjunger med i texter de inte förstår.

Bad Bunny väcker något hos många: i en värld där allt fler försöker definiera och bevaka sin egen etniska och nationella suveränitet bjuder han in dig att vara en del av Latinamerika. Och det är fantastiskt.

Nu senast var han dessutom den artist som uppträde under den eftertraktade halvtidsshowen när finalen i den amerikanska fotbollsligan avgjordes.

Under Bad Bunnys uppträdande blev jag tårögd på samma sätt som när jag hörde hans senaste album för första gången.

Och precis som med skivan spelade jag upp halvtidsshowen om och om igen.

Barnet greps av ICE

Överallt finns detaljer, detaljer man inte får missa. Två killar som dansar reggaeton med varandra. De många latinamerikanska kändisarna i bakgrunden.

Under halvtidsshowen fick vi se sockerrörsplantager, farbröder som spelar domino, nagelsalonger och den där typiska festen där olika generationer möts i tonerna av salsa. Framförd av ingen mindre än Lady Gaga.

Sådan är Bad Bunny. Hans musik betyder något. Artisten vill väcka känslor och bjuda in oss till en värld där vi får vara som vi är, och där allas lika värde praktiseras genom dans och musik.

Den latinamerikanska kulturen är överallt när Bad Bunny uppträder.

Det är en igenkännbar vardag, ett kollektivt minne. En stor del av stjärnans budskap är att ena Latinamerika, men inte på ett nationalistiskt sätt och inte genom att exkludera andra.

Tvärtom handlar det om att slå vakt om sin kulturella och nationella identitet genom inkludering, genom att välkomna världen.

Samtidigt är det ett sätt att försvara sin suveränitet, inte minst gentemot USA.

Ett exploaterat Puerto Rico

I låten Lo que le pasó a Hawaii sjunger han:

”Quieren quitarme el río y también la playa, Quieren mi barrio y que abuelita se vaya.”

Låten handlar om hans hemland Puerto Rico och om rädslan för att ön ska gå samma öde till mötes som Hawaii – exploaterat, koloniserat och tömt på sin ursprungliga befolkning.

I Latinamerika växer oron inför en allt mer offensiv amerikansk president som inte varit sen med att uttrycka sitt förakt mot just latinamerikaner.

Det är bisarrt att Trump väljer att attackera ett kulturellt arrangemang som Bad Bunnys halvtidsshow, en historisk hyllning till latinsk identitet, som han hånfullt kallade både obegriplig och vidrig.

En kritik som går hand i hand med retoriken presidenten sprider mot latinamerikaner, där han medvetet ignorerar att spanska är miljontals amerikaners modersmål för att istället piska upp hatet.

Samtidigt har han hotat en rad presidenter på kontinenten och använt ICE-agenter för vad som allt mer liknar en hetsjakt på latinamerikaner som grips och deporteras. För Puerto Rico blir detta särskilt tydligt. Ön är en del av USA, men utan fulla rättigheter.

En självstyrande nation som räknas som amerikanskt territorium men ändå inte. Från Washingtons håll har Puerto Rico sällan setts som något annat än en strategisk säkerhetszon.

Riktar budskapet mot Trump

Detta slår Bad Bunny tillbaka mot. Stjärnan vill visa att puertoricanerna är ett folk som inte tänker vika sig, vare sig för USA eller för den allt mer aggressiva och ohållbara turismen.

I flera fall har turismen lett till att lokalbefolkningen tvingats flytta från ön. Det vägrar Bad Bunny acceptera. Eller som han själv uttrycker det:

”De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de P fucking R.”

”Ingen kan ta mig härifrån, härifrån rör jag mig inte. Säg till dem att det här är mitt hem, där min morfar föddes. Jag är från P fucking R – Puerto Rico”.

Bad Bunny riktar sitt budskap mot världens mäktigaste man med en enkel men kraftfull uppmaning: vi vill inte ha ditt hat, vi vill överösa världen med latinamerikansk kärlek.

Och han gör det briljant. I en tid där unga som tror på allas lika värde blir förlöjligade och där politiken ibland misslyckas med att fånga upp dem erbjuder Bad Bunny dem en tillflykt.

Inspirerar med sin politiska gärning

Jag har funderat på varför Bad Bunny väcker så starka känslor i mig.

Visst, jag är själv latino – men det är inte bara därför. Han visar gång på gång att en annars machopräglad genre som reggaeton kan vara mycket mer än bara dans.

Artisten säger till alla som lyssnar: du är värd all lycka i världen. Uttryck den genom att dansa med mig. När världen spottar på dig, dansa tillbaka. Och gör det inte ensam.

Han inspirerar mig i min politiska gärning i sin förmåga att skapa en känsla av tillhörighet när Bad Bunny bjuder in alla in till sitt hem, Puerto Rico.

En symbol för en inkluderande kulturidentitet som står i kontrast till den alltmer tilltagande nationella exkluderande identiteten som växer i USA och Sverige. En värld där kärlek är kärlek och där alla människors lika värde faktiskt betyder något.

Vi politiker som har väljarnas förtroende att realisera en rättvis, jämlik och solidarisk värld bör inspireras av Bad Bunnys budskap och vision och göra politisk praktik av det.

Bad Bunny gör sitt, det är dags att vi gör vårt.

Daniel Vencu Velasquez Castro är riksdagsledamot för socialdemokraterna