Artikeln i korthet Undersköterskan Leif Kärnström räddade en äldre kvinna från en rökfylld villa.

Efter händelsen blev Leif hyllad av anhöriga, chefen och kollegor för sin hjälteinsats.

Leif anser att hemtjänstpersonal inte får tillräckligt med uppskattning för sitt arbete och betonar vikten av att lyfta fram det positiva.

Det är en söndagsmorgon när rökdoften plötsligt sticker i näsan på undersköterskan Leif Kärnström.

Han har nyss öppnat dörren till en villa, där en äldre kvinna, som nyss larmat hemtjänsten, bor.

Kvinnan, som hade försökt att elda med ved, ropar på hjälp. Rösten kommer längre in i den rökfyllda villan. Leif hinner tänka: ”jag måste få ut henne”.

– Jag har svårt att bli chockerad eller rädd. Det beror nog på att man jobbat så länge och varit med om mycket, säger han.

Rusar in flera gånger

Han går in i villan och försöker lyfta kvinnan, som fått brännskador på ryggen, från golvet, men förgäves.

Vid ett tillfälle behöver han springa ut och hämta luft, men på andra försöket får han upp kvinnan.

Nästa steg: hämta en rullstol i ett annat rum. Han lyckas. Senare kommer ambulans och räddningstjänst.

Leif Kärnström tycker att det skrivs mycket negativt om hemtjänsten.

I dag vårdas kvinnan för allvarliga brännskador på sjukhus. För Leif slutade det utan några fysiska skador.

Nu hyllas han av både anhöriga, chefen och hemtjänstkollegorna.

Två dagar efter hjälteinsatsen fick han blommor och tårta på jobbet, något som Nya Kristinehamns-Posten skrivit om.

”Mycket negativt om hemtjänsten”

Själv tycker han att det är ”genant” med all uppmärksamhet.

– Jag gjorde bara mitt jobb, säger Leif Kärnström.

Tycker du att hemtjänstpersonal får tillräckligt med uppskattning för sitt arbete?

– Absolut inte. Det är därför jag ställer upp och pratar, även om det är genant. Det är bra om det kommer ut något positivt om hemtjänsten. Det har varit så mycket negativt på sistone. Det är också viktigt, men kom ihåg att det är en liten klick människor som ställer till det, säger han och tillägger:

– Vi är vardagshjältar. Det finns kollegor som håller sina brukare vid liv och räddar liv på flera sätt.