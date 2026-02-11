Artikeln i korthet En ställningsbyggare blev uppsagd efter att ha underkänts i en säkerhetsprövning för arbete vid kärnkraftverket i Forsmark. Eftersom beslutet inte kan överklagas, saknar han möjlighet att ifrågasätta uppsägningen.

Facket, representerat av LO-TCO Rättsskydd kräver att Arbetsdomstolen förklarar uppsägningen ogiltig och att arbetsgivaren betalar ersättning och skadestånd.

Företaget hänvisar till en dom från år 2000, medan fackets jurister hänvisar till nyare praxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Mannen hade jobbat i åtta år på ett byggföretag i Gävle när arbetsgivaren i oktober 2025 plötsligt avslutade hans anställning.

Arbetsgivarens motivering var att ställningsbyggaren blivit underkänd vid förnyad säkerhetsprövning av kärnkraftverket i Forsmark. Byggföretagets verksamhet bedrivs till stor del vid kärnkraftverket och personer som ska jobba där måste genomgå säkerhetsprövning.

Ingen möjlighet att ifrågasätta

Exakt varför mannen blivit underkänd i säkerhetsprövningen framgår inte av handlingarna. Arbetsgivaren har bara hänvisat till säkerhetsbeslutet, och det kan inte överklagas. Därmed har den avskedade mannen ingen möjlighet att få sin sak överprövad.

– Medlemmen hamnar i en svår situation utan möjlighet att ifrågasätta beslutet, säger hans juridiska ombud Peter Edin på LO-TCO Rättsskydd som om tillsammans med juristkollegan Fredrik Westin driver fallet åt fackförbundet Byggnads.

Omplacering

Facket anser att aberbetsgivaren borde ha erbjudit mannen omplacering till arbetsuppgifter som inte kräver säkerhetsklassning. Förbundet kräver att Arbetsdomstolen (AD) ska förklara att avskedandet av ställningsbyggren är ogiltigt och tvinga arbetsgivaren att betala utebliven lön samt skadestånd.

Om domstolen anser att arbetsgivaren haft rätt att säga upp mannen kräver facket ändå uppsägningslön och ersättning för att arbetsgivaren inte förhandlat enligt reglerna.

Mänskliga rättigheter

Arbetsgivaren har i processen hänvisat till en dom i AD från år 2000, där en arbetsgivare på en flygplats bedömdes ha laglig rätt att säga upp en anställd som underkänts i säkerhetsprövning.

Detta bemöter fackets jurister genom att hänvisa till nyare praxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

– Om inte säkerhetsbeslutet kan överklagas måste man få den möjligheten i arbetstvisten. Annars är det en kränkning av rätten till en rättvis rättegång, säger Peter Edin.

En statlig utredning föreslog 2024 att rättssäkerheten ska stärkas genom ökade möjligheter att överklaga säkerhetsprövningsbeslut vid känsliga verksamheter. Utredningen har ännu inte resulterat i ny lagstiftning.